      петък, 14.11.25
          Политика

          Румен Спецов поема контрола над „Лукойл“ в България

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Министерският съвет прие неприсъствено решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

          По-рано през деня стана ясно, че изпълнителният директор на НАП е бил предложен и одобрен от всички коалиционни партньори за позицията, след заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет.

          Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“ Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“

          Срещата бе свикана, след като сутринта влязоха в сила законовите промени, които разширяват правомощията на особения управител върху критична инфраструктура. Поправките позволяват той да управлява активите на санкционираната от САЩ „Лукойл“, да променя бордовете на дружествата, а решенията му да не подлежат на съдебно обжалване.

          „Г-н Спецов ръководи най-важната агенция в страната – приходната. Той е показал професионализъм, политическа безпристрастност и силни управленски качества. Не е обвързан с местни или международни участници в петролния бизнес и има задълбочена експертиза от дългогодишната си контролна и надзорна работа. Освен това се ползва с доверието на нашите международни партньори,“

          заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов.
          Асен Василев за Спецов: Това е лоша шега Асен Василев за Спецов: Това е лоша шега

          Министърът допълни, че всички действия на правителството са били съгласувани със САЩ и Великобритания, с цел приходите от българските дружества на „Лукойл“ да не бъдат използвани за финансиране на войната в Украйна.

          След одобрението на Спецов, очаква се в понеделник той да бъде вписан в Търговския регистър, за да поеме оперативното управление на дружествата:
          „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл България Бункер“, което отговаря за доставките на гориво за кораби.

