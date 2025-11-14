Румен Спецов поема контрола над „Лукойл“ в България

Министерският съвет прие неприсъствено решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

По-рано през деня стана ясно, че изпълнителният директор на НАП е бил предложен и одобрен от всички коалиционни партньори за позицията, след заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет.

Срещата бе свикана, след като сутринта влязоха в сила законовите промени, които разширяват правомощията на особения управител върху критична инфраструктура. Поправките позволяват той да управлява активите на санкционираната от САЩ „Лукойл“, да променя бордовете на дружествата, а решенията му да не подлежат на съдебно обжалване.

„Г-н Спецов ръководи най-важната агенция в страната – приходната. Той е показал професионализъм, политическа безпристрастност и силни управленски качества. Не е обвързан с местни или международни участници в петролния бизнес и има задълбочена експертиза от дългогодишната си контролна и надзорна работа. Освен това се ползва с доверието на нашите международни партньори,“ заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов.

Министърът допълни, че всички действия на правителството са били съгласувани със САЩ и Великобритания, с цел приходите от българските дружества на „Лукойл“ да не бъдат използвани за финансиране на войната в Украйна.

След одобрението на Спецов, очаква се в понеделник той да бъде вписан в Търговския регистър, за да поеме оперативното управление на дружествата:

„Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл България Бункер“, което отговаря за доставките на гориво за кораби.