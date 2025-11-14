Румен Спецов поема контрола над „Лукойл“ в България

Министерският съвет прие неприсъствено решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България, съобщиха от правителствената пресслужба.
По-рано през деня стана ясно, че изпълнителният директор на НАП е бил предложен и одобрен от всички коалиционни партньори за позицията, след заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет.
Срещата бе свикана, след като сутринта влязоха в сила законовите промени, които разширяват правомощията на особения управител върху критична инфраструктура. Поправките позволяват той да управлява активите на санкционираната от САЩ „Лукойл“, да променя бордовете на дружествата, а решенията му да не подлежат на съдебно обжалване.
Министърът допълни, че всички действия на правителството са били съгласувани със САЩ и Великобритания, с цел приходите от българските дружества на „Лукойл“ да не бъдат използвани за финансиране на войната в Украйна.
След одобрението на Спецов, очаква се в понеделник той да бъде вписан в Търговския регистър, за да поеме оперативното управление на дружествата: „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл България Бункер“, което отговаря за доставките на гориво за кораби.
