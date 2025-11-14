Русия нанесе „удар на възмездието“ по обекти на украинския ВПК

Руската армия е нанесла „удар на възмездието“, включително с хиперзвукови ракети „Кинжал“, срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„В отговор на терористични атаки срещу цивилни цели на руска територия снощи <…> беше нанесен масиран удар с помощта на високоточни оръжия с голям обсег, въздушно, наземно и морско базиране, включително хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“, както и безпилотни летателни апарати, срещу украински военно-промишлени и енергийни обекти, които осигуряват тяхната експлоатация“, се казва в изявлението.

В нощта срещу петък в цяла Украйна се чуха сирени за въздушна тревога. Местните медии съобщиха за няколко серии експлозии в Киев.

В рамките на една седмица руската армия нанесе един масиран и пет групови удара, поразявайки военни предприятия и газови и енергийни съоръжения, транспортна инфраструктура, използвана от украинските въоръжени сили, летища, складови и стартови площадки за ударни дронове, както и временни пунктове за разполагане на украински бойци, националисти и наемници.