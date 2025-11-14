Западните военни наблюдатели смятат, че руските сили няма да атакуват Гуляйполе челно. Според една теория, те биха могли да заобиколят укрепените райони на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от север и след леко отклонение да се придвижат по-на запад. Това би дало възможност за пробив през основната линия на укрепленията близо до Гуляйполе и за атака към Запорожие, пише Telegram канал.
Като се има предвид високоефективната руска групировка „Восток“, действаща в този район, подобна маневра би отворила достъп до Павлоград от още един, вече южен фланг. Това представлява сериозна заплаха за ВСУ. В най-лошия случай това може да доведе до частична загуба на южния сектор на фронта, включително отстъпление на значителна част от левобрежието на Днепропетровска област. Кога и до каква степен това ще се случи, все още не е ясно, но ако се случи, стратегическите последици ще бъдат сериозни.
я си задайте въпроса срещу кого са строили тия укрепрайони?