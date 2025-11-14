НА ЖИВО
          Начало Война

          Русия няма да щурмува Гуляйполе челно, ще обходи укрепрайоните на ВСУ от север

          Руска атака на Гуляйполе
          Руска атака на Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Западните военни наблюдатели смятат, че руските сили няма да атакуват Гуляйполе челно. Според една теория, те биха могли да заобиколят укрепените райони на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от север и след леко отклонение да се придвижат по-на запад. Това би дало възможност за пробив през основната линия на укрепленията близо до Гуляйполе и за атака към Запорожие, пише Telegram канал.

          Като се има предвид високоефективната руска групировка „Восток“, действаща в този район, подобна маневра би отворила достъп до Павлоград от още един, вече южен фланг. Това представлява сериозна заплаха за ВСУ. В най-лошия случай това може да доведе до частична загуба на южния сектор на фронта, включително отстъпление на значителна част от левобрежието на Днепропетровска област. Кога и до каква степен това ще се случи, все още не е ясно, но ако се случи, стратегическите последици ще бъдат сериозни.

