Ожесточени боеве продължават в Южна Украйна, след като руската армия са унищожили няколко позиции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и сега се опитват да напреднат към Гуляйполе. Това заяви Владислав Волошин, представител на Силите за отбрана на Юга на Украйна в ефира на телемаратона.

Той заяви, че ситуацията ескалира в определени райони на линията на съприкосновение. По-конкретно, на Александровско направление ВСУ са отблъснали 12 руски атаки с близо до градовете Ялта, Орестопол, Егоривка, Первомайское и Рибное.

На Ореховско направление е имало 12 атаки в районите на Малая Токмачка, Степное, Щербаки, Малие Щербаки, Приморское, Степногорск и Плавни. Волошин отбеляза още, че руската армия е атакувала шест пъти в посока Гуляйполе близо до населените места Високое, Зелени Хай, Яблочное, Сладкое и Белогорие.

„Врагът продължава военните операции към Гуляйполе. Те се опитват да изтласкат ВСУ от позициите им, нанасяйки огромни комбинирани огневи щети на нашите позиции. Те обаче не постигат напредък. Унищожиха няколко от нашите позиции, но не успяха да ги проникнат или да установят подкрепления“, подчерта Волошин.

Той припомни, че украинските войници са се оттеглили към по-изгодни отбранителни позиции близо до няколко населени места. В момента се провеждат операции за блокиране на настъплението на руснаците и операции по издирване и унищожаване, тъй като руски войници се опитват да се инфилтрират.

„Тоест, да проникнат тайно дълбоко в нашата отбрана. И са регистрирани шест такива бойни сблъсъка“, добави Волошин.