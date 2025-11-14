НА ЖИВО
          Война

          Руски обстрел над Киев ранява 11 души — една от тях е бременна жена

          Удар с ФАБ-3000
          Удар с ФАБ-3000
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Русия нанесе мащабен ракетен и дронов удар по Киев в ранните часове на петък, съобщи кметът Виталий Кличко. Атакувани са били множество квартали на украинската столица, което е довело до пожари, разпръснати отломки от ракети и дронове и сериозни щети по инфраструктурата.

          По първоначални данни най-малко 11 души са ранени, като петима са в болница. Сред тях има мъж в тежко състояние и бременна жена, съобщават местните власти.

          Ескалация на бойните действия между Русия и Украйна — има жертви и пострадали Ескалация на бойните действия между Русия и Украйна — има жертви и пострадали

          Военната администрация на Киев предупреди, че са били поразени жилищни сгради в почти всеки район на града и призова жителите да останат в бомбоубежищата. Има щети по отоплителната, водопреносната и енергийната мрежа.

          Същевременно руски официални източници съобщиха за удари от украински дронове по три жилищни сгради и нефтена база в черноморския град Новоросийск.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Трусове в Киев: Искане за разпускане на правителството, страх от загуба на подкрепата на Запада и чанти, пълни с пачки

          Никола Павлов -
          Парламентарната фракция на партията „Европейска солидарност“ обяви, че започва събиране на подписи на депутати от Върховната рада за разпускане на кабинета на министрите на...
          Политика

          Песков отвърна на Рубио: Искаме истински мир в Украйна

          Никола Павлов -
          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли изявление на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, според когото американското правителство смята, че Русия не се стреми...
          Война

          СРИВ НА ФРОНТА: Стана ясно кога ще падне Запорожие

          Никола Павлов -
          Руският военен коментатор и блогър Юрий Подоляка съобщи в своя канал в Telegram, че групировката „Восток“ е превзела населеното място Даниловка в Днепропетровска област.По...

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

