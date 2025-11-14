Руски обстрел над Киев ранява 11 души — една от тях е бременна жена

Русия нанесе мащабен ракетен и дронов удар по Киев в ранните часове на петък, съобщи кметът Виталий Кличко. Атакувани са били множество квартали на украинската столица, което е довело до пожари, разпръснати отломки от ракети и дронове и сериозни щети по инфраструктурата.

По първоначални данни най-малко 11 души са ранени, като петима са в болница. Сред тях има мъж в тежко състояние и бременна жена, съобщават местните власти.

Военната администрация на Киев предупреди, че са били поразени жилищни сгради в почти всеки район на града и призова жителите да останат в бомбоубежищата. Има щети по отоплителната, водопреносната и енергийната мрежа.

Същевременно руски официални източници съобщиха за удари от украински дронове по три жилищни сгради и нефтена база в черноморския град Новоросийск.