РЗИ–Бургас подготвя затваряне на хосписа край Поморие

Регионалната здравна инспекция – Бургас предприема действия за временно затваряне на дома за стари хора край Поморие, известен като хосписа на д-р Димче Миладиноски, потвърди пред медиите д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на инспекцията, след извършена на място проверка, предаде БГНЕС.

- Реклама -

Проверката, проведена вчера, е последваща, след като миналия месец РЗИ издаде предписания за привеждане на обекта в съответствие с медицинските и санитарни изисквания. Според д-р Кофинова нито едно от тях не е изпълнено.

„Домът продължава да не отговаря на нормативните изисквания. Помещенията са в лошо хигиенно състояние, персоналът е крайно недостатъчен, а домакинята и управителката не могат да осигурят необходимите грижи за 21 души“, заяви тя.

Тя допълни, че обитателите не са добре поддържани, не се спазват необходимите режими за възрастни хора, а условията са опасни, тъй като вратите в стаите са без дръжки от вътрешната страна или са заключени.

„Заповедта за временно преустановяване на дейността се подготвя и ще бъде връчена следващата седмица. При връчването ѝ тя влиза в сила незабавно“, уточни д-р Кофинова.

РЗИ ще уведоми прокуратурата за неизпълнените предписания и предприетите мерки. Отговорността за извеждането на настанените е на д-р Миладиноски, заяви още тя.

При проверката инспекторите са оценили качеството на храната, хигиената и здравословното състояние на домуващите. Част от тях са в относително добро състояние, но страдат от деменции, което изисква постоянни медицински грижи.

След издаването на заповедта РЗИ ще следи дали д-р Миладиноски ще изпълни мярката. Ако домът продължи да работи въпреки нея, обектът може да бъде заличен от регистъра на заведенията с обществено предназначение.

Към момента не е ясно къде ще бъдат настанени възрастните хора, които нямат близки.