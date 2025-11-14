НА ЖИВО
          РЗИ–Бургас подготвя затваряне на хосписа край Поморие

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Регионалната здравна инспекция – Бургас предприема действия за временно затваряне на дома за стари хора край Поморие, известен като хосписа на д-р Димче Миладиноски, потвърди пред медиите д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на инспекцията, след извършена на място проверка, предаде БГНЕС.

          Проверката, проведена вчера, е последваща, след като миналия месец РЗИ издаде предписания за привеждане на обекта в съответствие с медицинските и санитарни изисквания. Според д-р Кофинова нито едно от тях не е изпълнено.

          РЗИ-Бургас с проверка в хоспис до Поморие РЗИ-Бургас с проверка в хоспис до Поморие

          „Домът продължава да не отговаря на нормативните изисквания. Помещенията са в лошо хигиенно състояние, персоналът е крайно недостатъчен, а домакинята и управителката не могат да осигурят необходимите грижи за 21 души“,

          заяви тя.

          Тя допълни, че обитателите не са добре поддържани, не се спазват необходимите режими за възрастни хора, а условията са опасни, тъй като вратите в стаите са без дръжки от вътрешната страна или са заключени.

          „Заповедта за временно преустановяване на дейността се подготвя и ще бъде връчена следващата седмица. При връчването ѝ тя влиза в сила незабавно“,

          уточни д-р Кофинова.

          РЗИ ще уведоми прокуратурата за неизпълнените предписания и предприетите мерки. Отговорността за извеждането на настанените е на д-р Миладиноски, заяви още тя.

          Адв. Шаркова: Държавата е безсилна пред нелегалните хосписи Адв. Шаркова: Държавата е безсилна пред нелегалните хосписи

          При проверката инспекторите са оценили качеството на храната, хигиената и здравословното състояние на домуващите. Част от тях са в относително добро състояние, но страдат от деменции, което изисква постоянни медицински грижи.

          След издаването на заповедта РЗИ ще следи дали д-р Миладиноски ще изпълни мярката. Ако домът продължи да работи въпреки нея, обектът може да бъде заличен от регистъра на заведенията с обществено предназначение.

          Към момента не е ясно къде ще бъдат настанени възрастните хора, които нямат близки.

          Social

          Прокуратурата предаде на съд двойката от Перник, обвинена в жестоки убийства на животни: три обвинения срещу тях

          Дамяна Караджова -
          Разследването срещу двамата обвиняеми от Перник за особено жестока жестокост към животни е приключило, съобщиха от прокуратурата.
          Политика

          Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“

          Десислава Димитрова -
          Правителството официално предложи Румен Спецов за поста особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“, съобщи Петър Дилов.
          България

          БВП на България нараства с 3,2 процента на годишна база

          Иван Христов -
          През третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,2% спрямо същия период на миналата година и с 0,7%...

