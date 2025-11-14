НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          САЩ дадоха отсрочка на България по санкциите срещу „Лукойл“

          0
          131
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Съединените щати предоставиха отсрочка за България по отношение на санкциите срещу „Лукойл“. Министерството на финансите на САЩ обяви, че на четири български компании, свързани с руската група, ще бъде позволено временно да продължат работа.

          - Реклама -

          Става дума за рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителя на авиационно гориво и данъчните складове у нас.

          Отсрочката е валидна до 29 април, като изключението не позволява на тези дружества да осъществяват дейност с останалите санкционирани подразделения на „Лукойл“.

          Съединените щати предоставиха отсрочка за България по отношение на санкциите срещу „Лукойл“. Министерството на финансите на САЩ обяви, че на четири български компании, свързани с руската група, ще бъде позволено временно да продължат работа.

          - Реклама -

          Става дума за рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителя на авиационно гориво и данъчните складове у нас.

          Отсрочката е валидна до 29 април, като изключението не позволява на тези дружества да осъществяват дейност с останалите санкционирани подразделения на „Лукойл“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Георги Хрисимиров: Румен Спецов е сложен, за да свърши мръсната работа

          Златина Петкова -
          "Румен Спецов, който вече не е човек на "Продължаваме промяната", а на Борисов и Пеевски, е сложен, за да свърши мръсната работа." Това каза народният...
          Политика

          Боян Балев: Бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен

          Златина Петкова -
          "Негативното отношение на работодателите към бюджета е неоснователно. Съгласен съм с това, че бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен в...
          Политика

          Румен Петков: С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент

          Златина Петкова -
          "С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент. Ние сега трябва да осигуряваме финансовия ресурс за закупуването на нефта. Този особен управител трябва...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions