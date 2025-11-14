САЩ дадоха отсрочка на България по санкциите срещу „Лукойл“

Съединените щати предоставиха отсрочка за България по отношение на санкциите срещу „Лукойл“. Министерството на финансите на САЩ обяви, че на четири български компании, свързани с руската група, ще бъде позволено временно да продължат работа.

Става дума за рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителя на авиационно гориво и данъчните складове у нас.

Отсрочката е валидна до 29 април, като изключението не позволява на тези дружества да осъществяват дейност с останалите санкционирани подразделения на „Лукойл“.