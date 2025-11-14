САЩ и Швейцария постигнаха пробив по новия митнически режим

Съединените щати и Швейцария са постигнали търговско споразумение, което драстично намалява митата върху швейцарския износ към американския пазар. Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър обяви в интервю за Си Ен Би Си, че ставките ще бъдат редуцирани до 15 процента. Малко след това швейцарското правителство потвърди информацията, уточнявайки в платформата X, че подробностите предстои да бъдат представени по-късно днес.

„По същество постигнахме споразумение с Швейцария“, заяви Гриър. „Те will преместят голяма част от производството си в САЩ – фармацевтични продукти, топене на злато, железопътно оборудване – и сме изключително доволни от значението на това споразумение за американското производство“, допълни той.

През юли текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви въвеждането на 39-процентно мито върху вноса от Швейцария, след като тогавашните преговори между двете страни не доведоха до напредък. Това превърна Швейцария в една от държавите, подложени на най-високите мита от администрацията на Тръмп.

Икономиката на Берн, силно зависима от износа, усети бързо последиците. Миналия месец правителството понижи прогнозата си за растежа през 2026 г., посочвайки високите мита като водещ фактор. Сред основните швейцарски износни сектори са часовникарството, фармацевтиката, благородните метали, луксозните стоки, шоколадът и козметичните продукти.

След новината валутните пазари реагираха мигновено — швейцарският франк поскъпна с 0,4 процента спрямо щатския долар.