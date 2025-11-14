НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ и Швейцария постигнаха пробив по новия митнически режим

          0
          15
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Съединените щати и Швейцария са постигнали търговско споразумение, което драстично намалява митата върху швейцарския износ към американския пазар. Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър обяви в интервю за Си Ен Би Си, че ставките ще бъдат редуцирани до 15 процента. Малко след това швейцарското правителство потвърди информацията, уточнявайки в платформата X, че подробностите предстои да бъдат представени по-късно днес.

          - Реклама -
          Би Би Си се извини на Доналд Тръмп заради спорен монтаж (ВИДЕО) Би Би Си се извини на Доналд Тръмп заради спорен монтаж (ВИДЕО)

          „По същество постигнахме споразумение с Швейцария“, заяви Гриър. „Те will преместят голяма част от производството си в САЩ – фармацевтични продукти, топене на злато, железопътно оборудване – и сме изключително доволни от значението на това споразумение за американското производство“, допълни той.

          През юли текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви въвеждането на 39-процентно мито върху вноса от Швейцария, след като тогавашните преговори между двете страни не доведоха до напредък. Това превърна Швейцария в една от държавите, подложени на най-високите мита от администрацията на Тръмп.

          Икономиката на Берн, силно зависима от износа, усети бързо последиците. Миналия месец правителството понижи прогнозата си за растежа през 2026 г., посочвайки високите мита като водещ фактор. Сред основните швейцарски износни сектори са часовникарството, фармацевтиката, благородните метали, луксозните стоки, шоколадът и козметичните продукти.

          След новината валутните пазари реагираха мигновено — швейцарският франк поскъпна с 0,4 процента спрямо щатския долар.

          Съединените щати и Швейцария са постигнали търговско споразумение, което драстично намалява митата върху швейцарския износ към американския пазар. Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър обяви в интервю за Си Ен Би Си, че ставките ще бъдат редуцирани до 15 процента. Малко след това швейцарското правителство потвърди информацията, уточнявайки в платформата X, че подробностите предстои да бъдат представени по-късно днес.

          - Реклама -
          Би Би Си се извини на Доналд Тръмп заради спорен монтаж (ВИДЕО) Би Би Си се извини на Доналд Тръмп заради спорен монтаж (ВИДЕО)

          „По същество постигнахме споразумение с Швейцария“, заяви Гриър. „Те will преместят голяма част от производството си в САЩ – фармацевтични продукти, топене на злато, железопътно оборудване – и сме изключително доволни от значението на това споразумение за американското производство“, допълни той.

          През юли текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви въвеждането на 39-процентно мито върху вноса от Швейцария, след като тогавашните преговори между двете страни не доведоха до напредък. Това превърна Швейцария в една от държавите, подложени на най-високите мита от администрацията на Тръмп.

          Икономиката на Берн, силно зависима от износа, усети бързо последиците. Миналия месец правителството понижи прогнозата си за растежа през 2026 г., посочвайки високите мита като водещ фактор. Сред основните швейцарски износни сектори са часовникарството, фармацевтиката, благородните метали, луксозните стоки, шоколадът и козметичните продукти.

          След новината валутните пазари реагираха мигновено — швейцарският франк поскъпна с 0,4 процента спрямо щатския долар.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Индонезия подготвя мащабен контингент от 20 000 военнослужещи за мисия на ООН в Ивицата Газа

          Дамяна Караджова -
          Индонезия подготвя мащабен контингент за потенциална мисия на ООН в Ивицата Газа.
          Политика

          Фридрих Мерц ще участва в срещата на върха на Г-20 в Южна Африка

          Десислава Димитрова -
          Германският канцлер Фридрих Мерц ще присъства на предстоящата среща на върха на Г-20, която ще се проведе в Йоханесбург, Южна Африка.
          Общество

          „Ню Глен“ покори небето: успешен старт на ракетата на Джеф Безос с мисия към Марс

          Дамяна Караджова -
          Компанията „Блу Ориджин“ на американския милиардер Джеф Безос успешно изстреля от Флорида огромната ракета „Ню Глен“

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions