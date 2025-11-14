САЩ стартират операция срещу „наркотерористи“ в Западното полукълбо

Съединените щати официално обявиха нова военна операция, насочена срещу т.нар. „наркотерористи“ в Западното полукълбо. Новината беше съобщена от американския военен министър Пийт Хегсет в публикация в X. Той уточни, че мисията цели „да защити родината, да премахне наркотерористите от нашето полукълбо и да спре дрогата, която убива нашите граждани“.
- Реклама -
Операцията се вписва в по-широката кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу наркотрафика в Карибския басейн. САЩ вече разположиха самолетоносач, шест военни кораба, изтребители F-35 и нанесоха удари по над 20 плавателни съда, свързвани с наркокартели.
Реакцията от Каракас не закъсня — Венецуела задейства мащабни военни патрули по крайбрежието си, приемайки действията на Вашингтон като пряка заплаха за режима на Николас Мадуро.
Съединените щати официално обявиха нова военна операция, насочена срещу т.нар. „наркотерористи“ в Западното полукълбо. Новината беше съобщена от американския военен министър Пийт Хегсет в публикация в X. Той уточни, че мисията цели „да защити родината, да премахне наркотерористите от нашето полукълбо и да спре дрогата, която убива нашите граждани“.
- Реклама -
Операцията се вписва в по-широката кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу наркотрафика в Карибския басейн. САЩ вече разположиха самолетоносач, шест военни кораба, изтребители F-35 и нанесоха удари по над 20 плавателни съда, свързвани с наркокартели.
Реакцията от Каракас не закъсня — Венецуела задейства мащабни военни патрули по крайбрежието си, приемайки действията на Вашингтон като пряка заплаха за режима на Николас Мадуро.