      петък, 14.11.25
          САЩ стартират операция срещу „наркотерористи“ в Западното полукълбо

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Съединените щати официално обявиха нова военна операция, насочена срещу т.нар. „наркотерористи“ в Западното полукълбо. Новината беше съобщена от американския военен министър Пийт Хегсет в публикация в X. Той уточни, че мисията цели „да защити родината, да премахне наркотерористите от нашето полукълбо и да спре дрогата, която убива нашите граждани“.

          Операцията се вписва в по-широката кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу наркотрафика в Карибския басейн. САЩ вече разположиха самолетоносач, шест военни кораба, изтребители F-35 и нанесоха удари по над 20 плавателни съда, свързвани с наркокартели.

          Реакцията от Каракас не закъсня — Венецуела задейства мащабни военни патрули по крайбрежието си, приемайки действията на Вашингтон като пряка заплаха за режима на Николас Мадуро.

