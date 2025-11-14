САЩ стартират операция срещу „наркотерористи“ в Западното полукълбо

Съединените щати официално обявиха нова военна операция, насочена срещу т.нар. „наркотерористи“ в Западното полукълбо. Новината беше съобщена от американския военен министър Пийт Хегсет в публикация в X. Той уточни, че мисията цели „да защити родината, да премахне наркотерористите от нашето полукълбо и да спре дрогата, която убива нашите граждани“.

Операцията се вписва в по-широката кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу наркотрафика в Карибския басейн. САЩ вече разположиха самолетоносач, шест военни кораба, изтребители F-35 и нанесоха удари по над 20 плавателни съда, свързвани с наркокартели.

Реакцията от Каракас не закъсня — Венецуела задейства мащабни военни патрули по крайбрежието си, приемайки действията на Вашингтон като пряка заплаха за режима на Николас Мадуро.