Шок за Португалия: Кристиано Роналдо пропуска началото на Световното първенство?

Португалия е близо до класиране за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина, въпреки неочакваната загуба с 0:2 от Република Ирландия в Дъблин. „Мореплавателите“ остават фаворит за едно от първите две места в групата.

- Реклама -

По-сериозният проблем за португалците е червенията картон на Кристиано Роналдо. Звездата на Ал Насър беше изгонен директно за удар без топка срещу Дара О’Шей – първият му червен картон с националната фланелка в 226-ия му мач.

Очаква се Роналдо да бъде наказан за минимум два мача, което означава, че няма да вземе участие нито в последния квалификационен двубой, нито в първата среща на Португалия на Мондиал 2026. Съществува и реална опасност санкцията да бъде по-тежка, което би довело до отсъствието на нападателя в още повече мачове от финалите.

Въпреки поражението в Дъблин, Португалия остава лидер в групата и има отличен шанс да узакони мястото си на световното първенство още в следващия мач, но изгонването на Роналдо хвърля сянка върху подготовката на отбора за предстоящия турнир.