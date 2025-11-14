Шумерска бира в Мадрид: древна рецепта оживява с модерни технологии

Вкусът на древността оживява в Мадрид, където пивовари пресъздават шумерска бира по хилядолетна рецепта. Макар произходът ѝ да води към древна Месопотамия, технологията зад новото производство е напълно модерна.
Рецептата е идентифицирана от изследователи от Испанския национален съвет за научни изследвания. Тя се съдържа в рядък древен текст, посветен на богинята на бирата Нинкаси.
След декодирането на древната рецепта, мадридска пивоварна се заема със задачата да пресъздаде вкуса на шумерите – мисия, която се оказва предизвикателна, но изключително любопитна за майсторите.
