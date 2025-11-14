Шумерска бира в Мадрид: древна рецепта оживява с модерни технологии

Вкусът на древността оживява в Мадрид, където пивовари пресъздават шумерска бира по хилядолетна рецепта. Макар произходът ѝ да води към древна Месопотамия, технологията зад новото производство е напълно модерна.

„Чувствам се сякаш пътувам назад във времето – като актьор, който трябва да изиграе ролята на шумерски пивовар… бирата има страхотен вкус", разказва Луис, един от първите, опитали уникалната напитка.

Рецептата е идентифицирана от изследователи от Испанския национален съвет за научни изследвания. Тя се съдържа в рядък древен текст, посветен на богинята на бирата Нинкаси.

„В текста се споменава, че се използват различни аромати, без да се уточнява какви. Впоследствие попаднах на малък списък, който разкрива съставките за бирата“, обяснява Барбара, част от научния екип.

След декодирането на древната рецепта, мадридска пивоварна се заема със задачата да пресъздаде вкуса на шумерите – мисия, която се оказва предизвикателна, но изключително любопитна за майсторите.