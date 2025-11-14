СКАНДАЛ между БСП и „Възраждане“ в парламента

Остро напрежение избухна в Народното събрание между депутати от „Възраждане“ и вицепремиера Атанас Зафиров от БСП. Георги Георгиев („Възраждане“) обвини правителството, че не води социална политика, а само събира повече данъци и осигуровки, докато хората живеят с мизерни обезщетения от по 9 евро на ден. Той заяви, че бюджетът е „ляв“ единствено заради раздутата администрация и че социалистите в страната вече не подкрепят БСП.

Коментарите му предизвикаха гнева на Зафиров, който му отвърна да „гледа своята партия“, и защити държавната администрация, работеща на ниски заплати. Напрежението се засили, когато Цончо Ганев („Възраждане“) обвини БСП, че е „изтривалка“ на Пеевски и Борисов и поиска оставка.

Поради хаоса и подвикванията в залата, председателят на НС Рая Назарян прекъсна заседанието и даде 15 минути почивка.