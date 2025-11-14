НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          СКАНДАЛ между БСП и „Възраждане“ в парламента

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Остро напрежение избухна в Народното събрание между депутати от „Възраждане“ и вицепремиера Атанас Зафиров от БСП. Георги Георгиев („Възраждане“) обвини правителството, че не води социална политика, а само събира повече данъци и осигуровки, докато хората живеят с мизерни обезщетения от по 9 евро на ден. Той заяви, че бюджетът е „ляв“ единствено заради раздутата администрация и че социалистите в страната вече не подкрепят БСП.

          - Реклама -

          Коментарите му предизвикаха гнева на Зафиров, който му отвърна да „гледа своята партия“, и защити държавната администрация, работеща на ниски заплати. Напрежението се засили, когато Цончо Ганев („Възраждане“) обвини БСП, че е „изтривалка“ на Пеевски и Борисов и поиска оставка.

          Поради хаоса и подвикванията в залата, председателят на НС Рая Назарян прекъсна заседанието и даде 15 минути почивка.

          Остро напрежение избухна в Народното събрание между депутати от „Възраждане“ и вицепремиера Атанас Зафиров от БСП. Георги Георгиев („Възраждане“) обвини правителството, че не води социална политика, а само събира повече данъци и осигуровки, докато хората живеят с мизерни обезщетения от по 9 евро на ден. Той заяви, че бюджетът е „ляв“ единствено заради раздутата администрация и че социалистите в страната вече не подкрепят БСП.

          - Реклама -

          Коментарите му предизвикаха гнева на Зафиров, който му отвърна да „гледа своята партия“, и защити държавната администрация, работеща на ниски заплати. Напрежението се засили, когато Цончо Ганев („Възраждане“) обвини БСП, че е „изтривалка“ на Пеевски и Борисов и поиска оставка.

          Поради хаоса и подвикванията в залата, председателят на НС Рая Назарян прекъсна заседанието и даде 15 минути почивка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Промяна от ЕС: Задължителни задни светлини и през деня

          Дамяна Караджова -
          Европейският съюз затяга правилата за пътна безопасност и подготвя важна промяна за шофьорите: от 2027 г.
          България

          ПП-ДБ обещаха да дават всяка стотинка от парите за паркирането за подобрения в София

          Иван Христов -
          Столичният общински съвет прие решение от 5 януари 2026 г. цените за паркиране в София да се удвоят, а синята и зелената зони да...
          Политика

          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          Дамяна Караджова -
          Името на особения управител на „Лукойл“ ще бъде официално съобщено след спешното заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет в петък.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions