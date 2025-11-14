НА ЖИВО
      петък, 14.11.25
          Слънчево и топло, температури до 18 градуса

          Слънчево и топло
          Слънчево и топло
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В петък ще бъде предимно слънчево, но до обяд по долното поречие на реките Тунджа и Марица и почти през целия ден в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, по-ниски – в местата с трайна мъгла. В София максималната температура ще е около 16 градуса.

          В планините също ще е слънчево. Ще духа слаб, по високите части – до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14, а на 2000 метра – около 7 градуса.

          Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще е слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури на въздуха ще са между 14 и 16 градуса, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

