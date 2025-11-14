НА ЖИВО
          Терзиев видя „реален напредък" в плана за управление на Природен парк „Витоша"

          Снимка: БГНЕС (Васил Терзиев - кмет на Столична община)
          След 11 години без актуализиран План за управление на Природен парк „Витоша“, столичният кмет Васил Терзиев изрази удовлетворението си от постигнатия напредък. Във Facebook той подчерта, че вече има реално движение по ключовия въпрос и денят, в който планината може да има отново лифт, става все по-близък.

          Терзиев припомни, че през април бе даден старт на инициативата „Визия за Витоша“, която цели да реши проблемите, натрупани десетилетия наред, и бе създадена Пътна карта за поетапната работа по плана. Третата стъпка е именно актуализацията на управленския план за парка.

          През август Столична община е постигнала и напредък в разговорите с инвеститорите, като през септември е изпратено запитване до Министерството на земеделието за тяхната позиция. Дебатът за Витоша вече е воден и от парламентарната трибуна.

          Терзиев отбеляза, че министърът на туризма и земеделието вече цитират Столична община като двигател на напредъка по Плана за Витоша. Той се фокусира върху постигнатия синхрон между институциите и движението напред по темата.

          „Новините са добри – за София, за Витоша и за всички нас, които обичаме града и неговата планина“, заключи кметът.

