НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Тийнейджър с пистолет ограби заведение в Монтана: служители разказват за страха си

          0
          5
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Въоръжен грабеж в заведение за бързо хранене в Монтана завърши с уплаха, но без пострадали. Маскиран нападател нахлул през незаключена врата, заплашил служителите с газ-сигнален пистолет и откраднал 500 лева от касата. Малко по-късно полицията установява, че извършителят е 16-годишен тийнейджър.

          - Реклама -

          Пред NOVA служители разказаха за преживяния шок.

          „Чух как някой опитва да свали щората… Обърнах се и в този момент нападателят скочи върху колегата, свали го на земята и насочи пистолет. След това тръгна към мен и аз веднага излязох, защото се изплаших. Много бързо взе парите и избяга. Беше с маска и черни дрехи“, споделя служител в обекта.

          Собственичката на заведението, Янка Крумова, смята, че нападението може да е било организирано с помощта на бивш работник:

          „Мислим, че го е организирал наш бивш работник, който снаха ми изгони, защото краде. Другото момче е непълнолетно. Намериха оръжието зад сградата… явно не е някакъв престъпник, щом не е успял да скрие тези неща“, коментира тя.

          Полицията разкрива извършителя само за часове.

          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          „Грабежът е обмислен. Лицето е било подготвено. Произходът на оръжието се установява. Задържан е в дома му. Не е криминално проявен“, заяви в „Здравей, България“ старши инспектор Даниел Янков, началник група „Криминална полиция“ – Монтана.

          За подобни престъпления законът предвижда от 3 до 10 години затвор, но тъй като извършителят е непълнолетен, съдът може да определи по-леко наказание, в зависимост от обстоятелствата.

          Въоръжен грабеж в заведение за бързо хранене в Монтана завърши с уплаха, но без пострадали. Маскиран нападател нахлул през незаключена врата, заплашил служителите с газ-сигнален пистолет и откраднал 500 лева от касата. Малко по-късно полицията установява, че извършителят е 16-годишен тийнейджър.

          - Реклама -

          Пред NOVA служители разказаха за преживяния шок.

          „Чух как някой опитва да свали щората… Обърнах се и в този момент нападателят скочи върху колегата, свали го на земята и насочи пистолет. След това тръгна към мен и аз веднага излязох, защото се изплаших. Много бързо взе парите и избяга. Беше с маска и черни дрехи“, споделя служител в обекта.

          Собственичката на заведението, Янка Крумова, смята, че нападението може да е било организирано с помощта на бивш работник:

          „Мислим, че го е организирал наш бивш работник, който снаха ми изгони, защото краде. Другото момче е непълнолетно. Намериха оръжието зад сградата… явно не е някакъв престъпник, щом не е успял да скрие тези неща“, коментира тя.

          Полицията разкрива извършителя само за часове.

          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          „Грабежът е обмислен. Лицето е било подготвено. Произходът на оръжието се установява. Задържан е в дома му. Не е криминално проявен“, заяви в „Здравей, България“ старши инспектор Даниел Янков, началник група „Криминална полиция“ – Монтана.

          За подобни престъпления законът предвижда от 3 до 10 години затвор, но тъй като извършителят е непълнолетен, съдът може да определи по-леко наказание, в зависимост от обстоятелствата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Военен експерт: ВСУ са поставени пред два варианта в Покровск

          Иван Христов -
          В момента Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са поставени пред два варианта за Покровск, обясни военният наблюдател Денис Попович по Radio NV. „Първият вариант е...
          Политика

          Великобритания разреши временно сделки с българските дружества на „Лукойл“

          Десислава Димитрова -
          Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на компании да продължат работа с две български дъщерни дружества на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.
          Война

          Украйна порази Новоросийск – вторият по големина руски порт за износ на нефт

          Иван Христов -
          В нощта срещу петък специалните части „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно с Главно разузнавателно управление (ГУР), Силите за специални операции...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions