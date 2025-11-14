Тийнейджър с пистолет ограби заведение в Монтана: служители разказват за страха си

Въоръжен грабеж в заведение за бързо хранене в Монтана завърши с уплаха, но без пострадали. Маскиран нападател нахлул през незаключена врата, заплашил служителите с газ-сигнален пистолет и откраднал 500 лева от касата. Малко по-късно полицията установява, че извършителят е 16-годишен тийнейджър.
Пред NOVA служители разказаха за преживяния шок.
Собственичката на заведението, Янка Крумова, смята, че нападението може да е било организирано с помощта на бивш работник:
Полицията разкрива извършителя само за часове.
За подобни престъпления законът предвижда от 3 до 10 години затвор, но тъй като извършителят е непълнолетен, съдът може да определи по-леко наказание, в зависимост от обстоятелствата.
