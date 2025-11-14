Тийнейджър с пистолет ограби заведение в Монтана: служители разказват за страха си

Въоръжен грабеж в заведение за бързо хранене в Монтана завърши с уплаха, но без пострадали. Маскиран нападател нахлул през незаключена врата, заплашил служителите с газ-сигнален пистолет и откраднал 500 лева от касата. Малко по-късно полицията установява, че извършителят е 16-годишен тийнейджър.

Пред NOVA служители разказаха за преживяния шок.

„Чух как някой опитва да свали щората… Обърнах се и в този момент нападателят скочи върху колегата, свали го на земята и насочи пистолет. След това тръгна към мен и аз веднага излязох, защото се изплаших. Много бързо взе парите и избяга. Беше с маска и черни дрехи“, споделя служител в обекта.

Собственичката на заведението, Янка Крумова, смята, че нападението може да е било организирано с помощта на бивш работник:

„Мислим, че го е организирал наш бивш работник, който снаха ми изгони, защото краде. Другото момче е непълнолетно. Намериха оръжието зад сградата… явно не е някакъв престъпник, щом не е успял да скрие тези неща“, коментира тя.

Полицията разкрива извършителя само за часове.

„Грабежът е обмислен. Лицето е било подготвено. Произходът на оръжието се установява. Задържан е в дома му. Не е криминално проявен“, заяви в „Здравей, България“ старши инспектор Даниел Янков, началник група „Криминална полиция“ – Монтана.

За подобни престъпления законът предвижда от 3 до 10 години затвор, но тъй като извършителят е непълнолетен, съдът може да определи по-леко наказание, в зависимост от обстоятелствата.