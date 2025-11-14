Тръмп търси да спаси мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа

Американският президент Доналд Тръмп е провел телефонни разговори с лидерите на Тайланд и Камбоджа в опит да укрепи постигнатото примирие между двете страни, съобщи Белият дом.

Примирителното споразумение, подписано съвместно от Тръмп на 26 октомври по време на обиколката му в Азия, беше представено като едно от „миротворческите успехи“, които според него трябва да му донесат Нобелова награда. Въпреки това Тайланд замрази изпълнението му, след като противопехотна мина избухна и предизвика ново напрежение по границата.

Двете страни си размениха обвинения за последвалите сблъсъци, при които, по данни на Пном Пен, е загинал цивилен.

„Президентът Тръмп проведе разговори с Тайланд и Камбоджа в опит да посредничи при най-скорошния конфликт“, се посочва в изявлението на Белия дом. Оттам добавят, че той е в контакт и с Малайзия, която играе роля на посредник в процеса за прекратяване на насилието.

През лятото петдневни сражения между двете държави отнеха живота на 43 души и доведоха до разселването на около 300 000 души, преди примирието да влезе в сила. Спорът между Тайланд и Камбоджа за части от общата им граница датира повече от век, а последната ескалация беше предизвикана от обвинения на Банкок, че Камбоджа е поставила мини, раняващи тайландски войници.