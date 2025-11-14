Трус в Кърджали

Земетресение е регистрирано тази нощ край Кърджали.

Трусът с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е бил до село Македонци в 1 часа тази сутрин. Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

То е с дълбочина 14,4 км.

На този етап няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора.