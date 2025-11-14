НА ЖИВО
          България

          Трус в Кърджали

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Земетресение е регистрирано тази нощ край Кърджали.

          Трусът с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е бил до село Македонци в 1 часа тази сутрин. Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

          То е с дълбочина 14,4 км.

          На този етап няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора.

