Украйна порази Новоросийск – вторият по големина руски порт за износ на нефт

В нощта срещу петък специалните части „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно с Главно разузнавателно управление (ГУР), Силите за специални операции (ССО) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), Държавната гранична служба, бреговите ракетно-артилерийски войски на ВМС и други компоненти на украинските отбранителни сили, проведоха специална операция за унищожаване на нефтения терминал на морското пристанище Новоросийск (Краснодарски край, Русия).

Както УНИАН беше информиран от източници на СБУ, това пристанище е вторият по големина порт за износ на нефт в Русия и важен логистичен център за износ на нефтопродукти през Черно море.

Според източника, при атаката са повредени рамена за товарене на нефт на кея, тръбопроводна инфраструктура и помпени агрегати. Продължава сериозен пожар на нефтения терминал.

Съобщава се също, че в Новоросийск е потвърдено попадение в позициите на зенитно-ракетните системи С-300/400 във военно поделение 1537. След удара е регистрирана мощна детонация.

„СБУ, заедно със Силите за сигурност и отбрана, продължава да намалява приходите от петродолари в руския бюджет. Всяка повредена рафинерия или нефтен терминал означава милиони долари, загубени за военната машина на Кремъл. Ще продължим да лишаваме агресора от ресурси, докато той не загуби способността да води тази война“, каза информиран източник от СБУ.