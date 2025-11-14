Украйна взриви Транссибирската железница на Русия, движението на влакове е спряно

В Русия украински разузнавачи предизвикаха експлозия, която блокира товарния трафик по Транссибирската железница, ключова руска железопътна артерия. Този маршрут се използва за доставки на оръжие от Северна Корея, според пресслужбата на Главното разузнавателно управление на украинското (ГУР) Министерство на отбраната, предава УНИАН.

На 13 ноември близо до село Сосновка в Хабаровски край, Русия, е станала експлозия, блокираща товарния трафик по Транссибирската железница, ключова руска железопътна артерия. Според разузнавачите, този маршрут се използва за превоз на оръжия и боеприпаси, включително такива от Северна Корея.

„В резултат на специална операция на Главното разузнавателно управление, товарен влак дерайлира, повреждайки релсите… Разузнавателните служби на Кремъл за пореден път демонстрират неспособността си да контролират ефективно дори най-критичните инфраструктурни обекти на окупаторите“, отбеляза Главното разузнавателно управление.

ГУР уточняват, че саботажът е бил планиран близо до град Хабаровск. След разузнаване под релсите са поставени взривни вещества с дистанционно детониращо устройство. Устройството е било детонирано при приближаване на влака. Същевременно руски медии съобщават, че местните жители са чували силен грохот продължително време в нощта на 14 ноември. Сега, според ГУР, руските власти се опитват да представят проблема като необходими ремонти.