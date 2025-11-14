УЖАС И МИСТЕРИЯ: Откриха труп в центъра на Бургас

Тялото на мъртъв мъж бе открито тази нощ на бул. „Иван Вазов“ – срещу жп гарата на Бургас. Това съобщават очевидци, цитирани от Флагман.бг.

Според запознати става въпрос за мъж с неизяснена самоличност.

Установява се причината за смъртта му. Разпитват се свидетели, свалят се и видеозаписите от градските охранителни камери.