      петък, 14.11.25
          УЖАС И МИСТЕРИЯ: Откриха труп в центъра на Бургас

          Снимка: Facebook
          Тялото на мъртъв мъж бе открито тази нощ на бул. „Иван Вазов“ – срещу жп гарата на Бургас. Това съобщават очевидци, цитирани от Флагман.бг.

          Според запознати става въпрос за мъж с неизяснена самоличност.

          Установява се причината за смъртта му. Разпитват се свидетели, свалят се и видеозаписите от градските охранителни камери.

