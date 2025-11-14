НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          УЖАС: Ивет наръгала баба си 54 пъти

          0
          12
          Снимка: БГНЕС архив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Комплексна съдебно-психиатрична експертиза установява, че Ивет Стайкова – обвинена за убийството на своята баба, актрисата Виолета Донева, през 2022 г. – не страда от психоза и няма психично заболяване, което да изисква лечение. Разследващите са преброили 54 удара с нож по тялото на жертвата. Ивет е осъдена на 17 години затвор на първа инстанция, а делото й в момента се разглежда от Апелативния съд.

          - Реклама -

          Въпреки тежкото обвинение, младата жена продължава да твърди, че е невинна и активно публикува в социалните мрежи, където качва провокативни видеа, снимки и клипове, което предизвиква негодувание сред потребителите. Мнозина са потресени от поведението ѝ и смятат, че демонстрира пълно безразличие към случилото се.

          Ивет е започнала и онлайн петиция в своя защита, в която настоява, че е била осъдена без достатъчно доказателства и описва трудно детство, семейни конфликти и зависимост от наркотици. Експертизата обаче опровергава твърденията й, като единствената диагностицирана особеност е личностово-поведенческо разстройство, свързано с употребата на наркотици.

          Въпреки това Стайкова продължава да се държи предизвикателно онлайн, което поражда коментари, че се опитва да симулира неадекватност, за да избегне затвора – но според експертите тя е напълно вменяема и може да носи наказателна отговорност.

          Комплексна съдебно-психиатрична експертиза установява, че Ивет Стайкова – обвинена за убийството на своята баба, актрисата Виолета Донева, през 2022 г. – не страда от психоза и няма психично заболяване, което да изисква лечение. Разследващите са преброили 54 удара с нож по тялото на жертвата. Ивет е осъдена на 17 години затвор на първа инстанция, а делото й в момента се разглежда от Апелативния съд.

          - Реклама -

          Въпреки тежкото обвинение, младата жена продължава да твърди, че е невинна и активно публикува в социалните мрежи, където качва провокативни видеа, снимки и клипове, което предизвиква негодувание сред потребителите. Мнозина са потресени от поведението ѝ и смятат, че демонстрира пълно безразличие към случилото се.

          Ивет е започнала и онлайн петиция в своя защита, в която настоява, че е била осъдена без достатъчно доказателства и описва трудно детство, семейни конфликти и зависимост от наркотици. Експертизата обаче опровергава твърденията й, като единствената диагностицирана особеност е личностово-поведенческо разстройство, свързано с употребата на наркотици.

          Въпреки това Стайкова продължава да се държи предизвикателно онлайн, което поражда коментари, че се опитва да симулира неадекватност, за да избегне затвора – но според експертите тя е напълно вменяема и може да носи наказателна отговорност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Терзиев видя „реален напредък“ в плана за управление на Природен парк „Витоша“

          Иван Христов -
          След 11 години без актуализиран План за управление на Природен парк „Витоша“, столичният кмет Васил Терзиев изрази удовлетворението си от постигнатия напредък. Във Facebook...
          България

          Трус в Кърджали

          Иван Христов -
          Земетресение е регистрирано тази нощ край Кърджали. Трусът с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е бил до село Македонци в 1 часа тази сутрин....
          България

          Авария на бул. „България“ предизвика проблеми с водоснабдяването в 8 софийски квартала

          Иван Христов -
          В редица столични квартали се очакват временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата заради ремонт на голям уличен водопровод на бул. „България“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions