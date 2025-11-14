УЖАС: Ивет наръгала баба си 54 пъти

Комплексна съдебно-психиатрична експертиза установява, че Ивет Стайкова – обвинена за убийството на своята баба, актрисата Виолета Донева, през 2022 г. – не страда от психоза и няма психично заболяване, което да изисква лечение. Разследващите са преброили 54 удара с нож по тялото на жертвата. Ивет е осъдена на 17 години затвор на първа инстанция, а делото й в момента се разглежда от Апелативния съд.

Въпреки тежкото обвинение, младата жена продължава да твърди, че е невинна и активно публикува в социалните мрежи, където качва провокативни видеа, снимки и клипове, което предизвиква негодувание сред потребителите. Мнозина са потресени от поведението ѝ и смятат, че демонстрира пълно безразличие към случилото се.

Ивет е започнала и онлайн петиция в своя защита, в която настоява, че е била осъдена без достатъчно доказателства и описва трудно детство, семейни конфликти и зависимост от наркотици. Експертизата обаче опровергава твърденията й, като единствената диагностицирана особеност е личностово-поведенческо разстройство, свързано с употребата на наркотици.

Въпреки това Стайкова продължава да се държи предизвикателно онлайн, което поражда коментари, че се опитва да симулира неадекватност, за да избегне затвора – но според експертите тя е напълно вменяема и може да носи наказателна отговорност.