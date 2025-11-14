„Възраждане“: С номинацията на Спецов кражбата на активите в България е в ход

С днешното решение на Министерския съвет Румен Спецов да бъде избран за особен търговски управител на „Лукойл“ на практика се потвърждава, че кражбата на активите в България е в ход.

Това заяви депутатът от „Възраждане“ Йордан Тодоров пред журналисти в парламента.

„Спецов няма нито знания, нито опит за тази позиция“

По думите на Тодоров, назначението на изпълнителния директор на НАП е „скандално и опасно“, тъй като той няма никаква експертиза в управлението на подобен тип стратегическо предприятие.

„Повече от очевидно е, че този човек няма абсолютно никакъв опит да управлява такава компания. Няма дори минималните изисквания за това – не говорим за допълнителни знания и опит,“ подчерта депутатът.

„Ще имаме ликвидатор, не управител“

Тодоров предупреди, че назначението на Спецов може да се превърне в инструмент за разграбване на активите на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

„На практика ние няма да имаме човек, който да бъде управител в истинския смисъл на думата, а ще имаме ликвидатор на активите на „Лукойл“. Това ще става по пазарни оценки, извършвани от фирми, свързани с икономическия кръг около Пеевски,“ заяви той.

Опасения от международни арбитражи и милиардни щети

Според депутата от „Възраждане“, действията на правителството ще изложат България на сериозен международен риск, включително възможни арбитражни дела за милиарди левове.