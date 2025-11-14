НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          „Възраждане“: С номинацията на Спецов кражбата на активите в България е в ход

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С днешното решение на Министерския съвет Румен Спецов да бъде избран за особен търговски управител на „Лукойл“ на практика се потвърждава, че кражбата на активите в България е в ход.
          Това заяви депутатът от „Възраждане“ Йордан Тодоров пред журналисти в парламента.

          „Спецов няма нито знания, нито опит за тази позиция“

          По думите на Тодоров, назначението на изпълнителния директор на НАП е „скандално и опасно“, тъй като той няма никаква експертиза в управлението на подобен тип стратегическо предприятие.

          „Повече от очевидно е, че този човек няма абсолютно никакъв опит да управлява такава компания. Няма дори минималните изисквания за това – не говорим за допълнителни знания и опит,“ подчерта депутатът.

          Асен Василев за Спецов: Това е лоша шега Асен Василев за Спецов: Това е лоша шега

          „Ще имаме ликвидатор, не управител“

          Тодоров предупреди, че назначението на Спецов може да се превърне в инструмент за разграбване на активите на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

          „На практика ние няма да имаме човек, който да бъде управител в истинския смисъл на думата, а ще имаме ликвидатор на активите на „Лукойл“. Това ще става по пазарни оценки, извършвани от фирми, свързани с икономическия кръг около Пеевски,“ заяви той.

          Опасения от международни арбитражи и милиардни щети

          Според депутата от „Възраждане“, действията на правителството ще изложат България на сериозен международен риск, включително възможни арбитражни дела за милиарди левове.

          „Това отваря вратите към държавата ни да бъдат заведени арбитражни дела и ние да бъдем принудени да плащаме милиарди – не само за нанесените щети върху активите на „Лукойл“, но и за пропуснати ползи,“ предупреди Йордан Тодоров.

          Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“ Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“

          - Реклама -

