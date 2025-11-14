„Възраждане“: С номинацията на Спецов кражбата на активите в България е в ход

С днешното решение на Министерския съвет Румен Спецов да бъде избран за особен търговски управител на „Лукойл“ на практика се потвърждава, че кражбата на активите в България е в ход. Това заяви депутатът от „Възраждане“ Йордан Тодоров пред журналисти в парламента.
„Спецов няма нито знания, нито опит за тази позиция“
По думите на Тодоров, назначението на изпълнителния директор на НАП е „скандално и опасно“, тъй като той няма никаква експертиза в управлението на подобен тип стратегическо предприятие.
„Ще имаме ликвидатор, не управител“
Тодоров предупреди, че назначението на Спецов може да се превърне в инструмент за разграбване на активите на „Лукойл Нефтохим Бургас“.
Опасения от международни арбитражи и милиардни щети
Според депутата от „Възраждане“, действията на правителството ще изложат България на сериозен международен риск, включително възможни арбитражни дела за милиарди левове.
