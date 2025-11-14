Великобритания разреши временно сделки с българските дружества на „Лукойл“

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на компании да продължат работа с две български дъщерни дружества на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, съобщи Ройтерс.

Съгласно лиценза, фирми и банки могат да извършват финансови трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните подчинени дружества, до февруари следващата година.

В средата на октомври британските власти наложиха санкции срещу водещите руски петролни производители – сред тях „Лукойл“ и „Роснефт“ – заради ролята им във финансирането на руската инвазия в Украйна.

Новият лиценз, издаден от Службата за прилагане на финансови санкции на Обединеното кралство, позволява извършване на плащания и прехвърляне на икономически ресурси към и от българските компании по действащи или нови договори.

Подобни решения вече са били взети и в други държави. През октомври Великобритания издаде аналогичен лиценз за две германски дъщерни дружества на „Роснефт“, които се намират под държавен контрол, а САЩ също издадоха сходно разрешение.