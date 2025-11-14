НА ЖИВО
          Влизат промени в условията за пътуване на децата в градския транспорт

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на парламентарен контрол заместник министър-председателят и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви промени в правата на децата за пътуване с обществен транспорт. С Постановление № 353 от 2023 г. възрастовата граница за безплатно пътуване по вътрешноградски транспорт се увеличава от 7–10 години на 7–14 години. Децата до 7 години пътуват безплатно и по междуселищни линии, а тези от 7 до 14 години получават 50% намаление за междуселищния транспорт.

          От 1 февруари 2024 г. безплатното пътуване изисква издаване на специална карта. Промените предвиждат и увеличение на намаленията за учащите се на възраст 14–16 години, които ще получават 50% отстъпка както във вътрешноградския, така и в междуселищния транспорт.

          Караджов отбеляза, че мярката следва практиките в Чехия и Австрия и има за цел да стимулира навици за използване на обществен транспорт сред децата, като същевременно носи дългосрочен екологичен ефект.

