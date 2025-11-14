Военен експерт: ВСУ са поставени пред два варианта в Покровск

В момента Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са поставени пред два варианта за Покровск, обясни военният наблюдател Денис Попович по Radio NV.

„Първият вариант е да се защитаваме и да задържаме. Вторият вариант е да се изтеглим. И сега чуваме различни предложения за изтегляне и спасяване на живота на нашите войски. Това е разумно предложение; то има известна основа, тъй като ситуацията е такава, че има риск от обкръжение. Можем да видим това на картата“, заяви Попович.

Причини за задържането на Покровск

В същото време наблюдателят отбеляза, че ВСУ имат няколко причини да задържат Покровск. По-конкретно, има политическа цел, тъй като превземането на града би позволило на руския президент Владимир Путин да убеди Запада, че Русия постига напредък на фронта.

В същото време задържането на града има и военни цели, добави наблюдателят.

„Ако се оттеглим от Покровск, тогава къде? Към полетата, в землянките, да бъдем разглобени от КАБ-ове и дронове? По-добре е да прекараме зимата в града, независимо колко е опустошен. Второ, врагът ще достигне административната граница в Днепропетровска област. Трето, врагът ще може да придобие допълнителни сили, за да започне офанзива срещу останалите градове на Донецка област – Славянск, Краматорск – за да се опита да завърши превземането на Донецка област“, ​​добави Попович.

Експертът обясни, че ситуацията в града остава трудна, тъй като боевете продължават. Според наблюдателя обаче съдбата на Покровск ще се реши не в градски бой, а в покрайнините му.

Попович за ситуацията в Запорожие

Експертът отбеляза също, че ситуацията за ВСУ в Запорожка област също е трудна.

„Гуляйполе е важен град в Запорожка област. Загубата му открива възможност за укрепване на позициите на противника на Запорожко направление. А те вече физически присъстват доста близо до Запорожие. Опитват се да напреднат по бившия Каховски язовир. Това не означава, че утре ще започнат щурм срещу града. Но факт е, че сега се опитват да създадат предпоставки за бъдеща офанзива срещу самото Запорожие“, обясни Попович.