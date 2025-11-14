Започват засилени проверки на рибните търговци преди Никулден

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще извършва засилени проверки в търговската мрежа в седмицата преди Никулден (6 декември), съобщиха от агенцията чрез официалната си страница във Facebook.

Инспекциите ще обхванат рибни борси, магазини за риба и рибни продукти, както и други търговски обекти в страната.

В подготовка за традиционните ежегодни проверки около празника, ИАРА проведе работна среща с териториалните структури на агенцията от Варна, Добрич и Бургас, съвместно с Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в трите региона. В дискусията участваха изпълнителният директор на ИАРА д-р Николай Георгиев и директорът на ОДБХ – Бургас д-р Димитър Германов.

Срещата бе организирана като част от координираните действия между институциите за повишаване на контрола върху рибните ресурси и продуктите от риболов в навечерието на празниците. Тя продължава обсъжданията от последното заседание на Консултативния съвет по рибарство, проведено в Министерството на земеделието и храните с участието на представители от бранша.

По време на срещата бяха уточнени мерки за засилване на контролната дейност и изготвяне на обща стратегия за ежегодните проверки. До края на месеца ще започнат инспекции в аквакултурните стопанства, а в седмицата преди Никулден контролът в търговската мрежа ще бъде значително увеличен.

В Бургаска област в момента са регистрирани 39 аквакултурни стопанства, които произвеждат риба и рибни продукти.