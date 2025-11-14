Здравето на Диана Хърка се влоши

Влошено е здравословното състояние на Диана Хърка – майката на едно от 16-те загинали при трагедията в Нови Сад, която вече тринадесети ден е в гладна стачка в знак на протест срещу липсата на осъдени eдна година след инцидента, съобщават сръбски медии.

От частна болница, където Хърка е била приета за втори път, съобщават, че кръвното ѝ налягане е опасно ниско и че тя е поставена на системи. Медиците призоваха гражданите и медиите да уважават личното ѝ пространство.

„Не трябва да позволяваме действията на този режим да създават нови жертви“, написаха студенти от Медицинския факултет в Крагуевац в Инстаграм, призовавайки Хърка да прекрати гладната стачка, защото рискува живота си.

Диана Хърка, която по-рано отправи апел към сръбския президент Александър Вучич „да не бъде страхливец“ и да насрочи избори, изрази възмущение, че върху по-големия ѝ син е оказан натиск да я убеди да прекрати протеста, съобщава телевизия N1.

Днес Хърка благодари на хърватската певица Северина, която ѝ изпрати тениска с името на сина ѝ Стефан – една от жертвите на срутването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

Северина активно подкрепя антиправителствените протести, започнали след трагедията. Те се разраснаха в масови демонстрации, водени от сръбски студенти, които обвиняват властите в корупция и непотизъм и настояват виновните да бъдат наказани.

От май месец протестиращите искат предсрочни парламентарни избори, които президентът Вучич отказва да насрочи.