      петък, 14.11.25
          Здравето на Диана Хърка се влоши

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Влошено е здравословното състояние на Диана Хърка – майката на едно от 16-те загинали при трагедията в Нови Сад, която вече тринадесети ден е в гладна стачка в знак на протест срещу липсата на осъдени eдна година след инцидента, съобщават сръбски медии.

          От частна болница, където Хърка е била приета за втори път, съобщават, че кръвното ѝ налягане е опасно ниско и че тя е поставена на системи. Медиците призоваха гражданите и медиите да уважават личното ѝ пространство.

          Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка

          „Не трябва да позволяваме действията на този режим да създават нови жертви“, написаха студенти от Медицинския факултет в Крагуевац в Инстаграм, призовавайки Хърка да прекрати гладната стачка, защото рискува живота си.

          Диана Хърка, която по-рано отправи апел към сръбския президент Александър Вучич „да не бъде страхливец“ и да насрочи избори, изрази възмущение, че върху по-големия ѝ син е оказан натиск да я убеди да прекрати протеста, съобщава телевизия N1.

          Днес Хърка благодари на хърватската певица Северина, която ѝ изпрати тениска с името на сина ѝ Стефан – една от жертвите на срутването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

          Над 100 000 сърби почетоха в Нови Сад паметта на 16-те жертви от инцидента на гарата Над 100 000 сърби почетоха в Нови Сад паметта на 16-те жертви от инцидента на гарата

          Северина активно подкрепя антиправителствените протести, започнали след трагедията. Те се разраснаха в масови демонстрации, водени от сръбски студенти, които обвиняват властите в корупция и непотизъм и настояват виновните да бъдат наказани.

          От май месец протестиращите искат предсрочни парламентарни избори, които президентът Вучич отказва да насрочи.

