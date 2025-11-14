НА ЖИВО
          Желязков: Целта е рафинерията да продължи да работи след 21 ноември

          Снимка: БГНЕС
          Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено.
          Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

          Основна тема на заседанието е изборът на особен управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“, като по време на срещата ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри. Очаква се на база на представената информация да бъде изготвено предложение до Министерския съвет за назначаването на управителя.

          Законодателните промени проправиха пътя към назначението

          До процедурата се стигна след обнародването на измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
          На 7 ноември Народното събрание прие измененията на две четения в едно заседание, с което се въведе възможност за назначаване на „особен търговски представител“ в стратегически енергийни дружества.

          Президентът Румен Радев наложи вето върху промените, като аргументира решението си с риск от „подкопаване на правовия ред и нарушаване на инвестиционния климат“. Въпреки това депутатите отхвърлиха ветото вчера с 128 гласа „за“.

          Критични разговори със САЩ преди влизането в сила на санкциите

          По време на днешния парламентарен блицконтрол вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че следващите дни до 21 ноември са критични за провеждане на разговори със Съединените щати, във връзка с влизането в сила на американските санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

          „Важно е да гарантираме, че рафинерията ще продължи работа и след влизането на санкциите, без това да се отрази на енергийната сигурност и доставките на горива,“ посочи Дончев.

          Контекст: стратегическо значение на „Лукойл Нефтохим“

          Рафинерията в Бургас е най-големият енергиен и индустриален обект в България, осигуряващ над 60% от горивата на вътрешния пазар. Затова и назначаването на особен управител се разглежда като мерка за защита на националната сигурност и гарантиране на непрекъснатостта на производството и доставките след влизането на новите международни санкции.

