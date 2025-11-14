Жители на „Яворов“ и „Оборище“ излизат на протест срещу строежа до бившата баня „Ситняково“

Днес, 14 ноември, от 18:00 ч., жители на софийските квартали „Яворов“, „Оборище“, „Гео Милев“ и „Редута“ ще излязат на протест срещу планирания строеж на мястото на съборената баня „Ситняково“, съобщиха от инициативния граждански комитет, организиращ демонстрацията.
Ситняково не представлява самостоятелен квартал, а е зона в широкия център на София, граничеща с Военна академия. Протестът ще се проведе именно при терена на съборената баня „Ситняково“.
Член на комитета, Мария Кавлакова, припомня, че още миналата година е била подадена жалба до Столична община и Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) относно ПУП-а на терена.
Според гражданите на мястото на банята се планира строеж на 16-етажна сграда.
