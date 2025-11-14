НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Жители на „Яворов“ и „Оборище“ излизат на протест срещу строежа до бившата баня „Ситняково“

          Снимка: Facebook
          Днес, 14 ноември, от 18:00 ч., жители на софийските квартали „Яворов“, „Оборище“, „Гео Милев“ и „Редута“ ще излязат на протест срещу планирания строеж на мястото на съборената баня „Ситняково, съобщиха от инициативния граждански комитет, организиращ демонстрацията.

          „Изразяваме категорично несъгласие с непрозрачните действия около бъдещия строеж. Имаме сериозни основания да вярваме, че общественото обсъждане умишлено се избягва. Макар да е одобрен Подробен устройствен план (ПУП), разрешение за строеж все още няма, а теренът вече се разчиства“,

          заявяват организаторите.
          „Знаем, че инвеститорите бързат да започнат работа преди 1 януари 2026 г., за да се възползват от плащания в лева преди въвеждането на еврото. Сграда от 16 етажа няма място тук. Призоваваме общините, медиите и гражданите да защитят прозрачността, законността и качеството на градската среда“,

          добавят от комитета.

          Ситняково не представлява самостоятелен квартал, а е зона в широкия център на София, граничеща с Военна академия. Протестът ще се проведе именно при терена на съборената баня „Ситняково“.

          Член на комитета, Мария Кавлакова, припомня, че още миналата година е била подадена жалба до Столична община и Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) относно ПУП-а на терена.

          „Зададохме въпроси по Закона за достъп до обществена информация, но всичко остана в застой. Едва този месец теренът беше ограден, а банята – съборена. Разрешително за строеж никъде не е публикувано. Подозираме, че проектът ще бъде реализиран тихомълком, без обществено обсъждане“,

          коментира тя.

          Според гражданите на мястото на банята се планира строеж на 16-етажна сграда.

          „Вярваме, че имаме шанс да се преборим – нямаме нужда от 50-метрова сграда. Излизаме, защото няма друга опция. Писна ни да действат зад гърба ни! Миналата година подадохме жалби, подписки, уведомления, поискахме становища и зададохме въпроси. 277 души застанахме с имената си зад искането за яснота по проекта. И какво получихме? Нито отговор, нито реакция, нито обяснение“,

          заяви още Кавлакова.

