      петък, 14.11.25
          Жоан Лапорта: Би било справедливо Лео Меси да има своя статуя

          "Изпитваме абсолютно уважение и възхищение към него и той заслужава най-красивата почит на света от страна на Барселона" - добави още президентът на каталунците

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Барселона Жоан Лапорта смята, че легендата на клуба Лионел Меси заслужава статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“.

          „Ще подготвим проект, ще разговаряме със семейството му и ако те са съгласни, можем да продължим“, обяви Лапорта по време на представянето на книгата „Аз живях в Ла Масия“ на спортния журналист Шави Торес, съобщава sport.es.

          „Сигурен съм, че Меси ще остане свързан с Барса. Когато приключи професионалната си кариера в Интер Маями, не знам какво ще прави, но той знае, че вратите на Барса са отворени за него. Изпитваме абсолютно уважение и възхищение към него и той заслужава най-красивата почит на света от страна на Барселона“, заяви Лапорта.

          Президентът добави, че в управителния съвет винаги са обмисляли как да направят нещо повече за Меси. „Той трябва да бъде увековечен, също като Кройф и Кубала. Би било справедливо Лео също да има своя статуя. Той е от онези знакови играчи, които са оставили следа във всички нас“, допълни босът на каталунците. 

