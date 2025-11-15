НА ЖИВО
          15-а бригада на ВСУ „Кара-Даг": Влезлите в Купянск руски войски не могат да излязат

          Активните боеве продължават, включително в района на Купянск в Харковска област. 15-та бригада „Кара-Даг“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщава, че дъждът и мъглата усложняват ситуацията за украинските бойци, тъй като руснаците се опитват да пробият отбраната и да преминат река Оскол.

          Според Виктор Трегубов, представител на Специализираната група войски „Хортица“, руснаците в този сектор в момента са в по-лошо положение от украинските отбранителни сили.

          По време на предаване по телевизионния канал „Киев 24“ той отбеляза, че руските войници, влезли в Купянск, вече не могат да си тръгнат. Затруднено е и снабдяването на самия град.

          „Виждаме и кога им хвърлят нещо (от въздуха). И когато дойдат да ги вземат, те могат да бъдат ударени от нас“, отбеляза говорителят, добавяйки, че руснаците се опитват да пробият към южната част на града от две седмици.

