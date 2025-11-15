5 гейма решиха мача между Локомотив Авиа и ЦСКА

Волейболистите на Локомотив Авиа постигнаха трети последователен успех в Супер Волей. Играчите на Найден Найденов надвиха ЦСКА с 3:2 (25:18, 25:23, 22:25, 12:25, 15:9) гейма в мач от четвърти кръг, изигран в столичната зала „Васил Симов“.

Владимир Станков беше избран за Най-полезен състезател, а най-резултатен за победителите стана Жулиен Георгиев с 20 точки. 18 добави Тодор Вълчев, а с по 11 пункта приключиха Кристиян Алексов и Ивайло Дамянов. За ЦСКА Мохамадрез Бейк бе над всички с 23 точки. Със 17 завърши Николай Пенчев.

Локомотив е втори в класирането с осем точки, докато „червените“ са на четвъртата позиция със същия актив, но с две победи и две загуби. В следващия кръг пловдивчани се изправят срещу среща Дунав Русе в събота, 22 ноември от 18 часа.

В други двубои, Берое се наложи над Дунав с 3:1 гейма като гост, а Пирин сломи Дея спорт след 3:2 у дома.