НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Ахмед Доган ще е „почетен председател с оперативни функции“ на партията „Алианс за права и свободи“

          Съпредседатели ще бъдат Танер Али, Димитър Николов, Хаири Съдъков и Самир Али

          0
          6
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Партията на Ахмед Доган „Алианс за права и свободи“ беше официално учредена и избра своите органи.

          - Реклама -

          Ахмед Доган бе избран за „почетен председател с оперативни функции“.

          Съпредседатели ще бъдат Танер Али, Димитър Николов, Хаири Съдъков, Самир Али.

          „На по-младите даде съпредседателски места. Така ще бъде до регистрацията, която трябва да се случи в законовите рамки“, каза Танер Али, който оглавяваше Инициативния комитет, и заместник-председател на парламентарната група.

          Централно оперативно бюро ще бъде в състав от 17 души с ръководител Ахмед Доган.

          До септември догодина ще се проведе първата официална конференция на АПС.

          Във форума участваха няколкостотин делегати от страната. Те гласуваха и за устав на партията. Един от заложените приоритети е върху местните политики.

          Партията на Ахмед Доган „Алианс за права и свободи“ беше официално учредена и избра своите органи.

          - Реклама -

          Ахмед Доган бе избран за „почетен председател с оперативни функции“.

          Съпредседатели ще бъдат Танер Али, Димитър Николов, Хаири Съдъков, Самир Али.

          „На по-младите даде съпредседателски места. Така ще бъде до регистрацията, която трябва да се случи в законовите рамки“, каза Танер Али, който оглавяваше Инициативния комитет, и заместник-председател на парламентарната група.

          Централно оперативно бюро ще бъде в състав от 17 души с ръководител Ахмед Доган.

          До септември догодина ще се проведе първата официална конференция на АПС.

          Във форума участваха няколкостотин делегати от страната. Те гласуваха и за устав на партията. Един от заложените приоритети е върху местните политики.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          15-а бригада на ВСУ „Кара-Даг“: Влезлите в Купянск руски войски не могат да излязат

          Иван Христов -
          Активните боеве продължават, включително в района на Купянск в Харковска област. 15-та бригада „Кара-Даг“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщава, че дъждът и...
          Инциденти

          Тежка челна катастрофа в село Лозен

          Николай Минчев -
          Две коли се удариха челно на изхода на село Лозен в посока автомагистрала „Тракия“. При инцидента и двете коли са с унищожени предници. Едната...
          Политика

          Желязков: Убедихме американската администрация, че войната в Украйна няма да се финансира от „Лукойл“ в България

          Николай Минчев -
          "Българското правителство убеди американската администрация, тежестта на чиито санкции отеква много отвъд пределите на българската територия, че може в следващия шестмесечен период да спазва...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions