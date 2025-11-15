Александър Димитров: Доволен съм от работата, която свършиха момчетата

Наставникът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров говори след поредното поражение в световните квалификации. Този път представителния ни тим допусна поражение от Турция с 0:2.

- Реклама -

„Хареса ми отношението на играчите, себераздаването на играчите. На моменти ми хареса играта в нападение, но трябва още много да работим във фаза атака. Хареса ми дисциплината и отношението и спазването на задачите в защита. Хареса ми характера на отбора, поздравявам играчите и им благодаря за начина, по който изиграхме мача. За съжаление не успяхме да вземем точка. Тази дузпа, не съм я гледал, но когато в един момент се даде такава спорна ситуация на по-класния отбор, везните натежават“ – започна селекционерът.

„Набираме смелост, трябва да набираме увереност, самочувствие. Някои неща ни влияят отрицателно. При всички положения трябва да излезем с положителен резултат. Тогава ще имат играчите по-голямо самочувствие и увереност. Днес дадоха всичко от себе си“ – сподели наставникът.

„Към целия отбор съм доволен от работата, която свършиха момчетата. Не искам да ги деля по единици. Малшанс и при гредата на Русев, при автогола на Чернев. Това е прокоба, която тегне над този отбор. Тя не е от днес и от вчера. Има закономерности, които си ги знам. Такава е ситуацията. Не мога да кажа този и този е бил по-добър, всички изиграха мача на максимума“ – каза треньорът.

„След като аз съм на тази позиция е ясно, че ще има атаки и критики. Нека критиката са към мен, аз съм готов да платя цената за това нещо, но играчите да бъдат оставени на мира“ – завърши Димитров.