      събота, 15.11.25
          Alibaba отрече обвинения, че е подпомагала китайски атаки срещу САЩ

          Китайският технологичен гигант Alibaba категорично отхвърли твърдения, че е оказвал техническа подкрепа на китайските власти и армия при насочването на кибератаки срещу Съединените щати. Компанията определи публикуваната информация като „напълно невярна“.

          „Файненшъл Таймс“ съобщи, че според меморандум на Белия дом Alibaba е предоставяла клиентски данни – включително IP адреси, WiFi информация и платежни записи – на китайските власти и Народноосвободителната армия (НОАК). Изданието обаче уточнява, че не е успяло да потвърди твърденията независимо.

          Говорител на Alibaba Group заяви, че „твърденията и внушенията в статията са абсолютно неверни“ и определи мемото като „злонамерена PR операция, целяща да подкопае скорошната търговска сделка на президента Тръмп с Китай“.

          Китайското посолство във Вашингтон също отхвърли твърденията, като подчерта, че правителството в Пекин „никога не изисква от компании да събират или предоставят данни в нарушение на местните закони“.

          Скандалът идва на фона на растящо напрежение между Китай и САЩ, които се съревновават за технологично надмощие. След завръщането си в Белия дом президентът Доналд Тръмп възобнови търговската война с Пекин, въпреки постигнатото наскоро едногодишно примирие със Си Дзинпин.

          Опасенията във Вашингтон се засилват и от съобщение на базираната в Калифорния компания за изкуствен интелект Anthropic, която твърди, че е открила и прекъснала първата документирана автономна AI кампания за кибершпионаж, приписвана на китайска държавно подкрепяна група GTG-1002.

          Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян заяви, че не е запознат с подробностите по случая, но подчерта, че Китай последователно се бори срещу хакерските атаки.

