Западът загуби войната в Украйна, заяви пенсионираният генерал от армията на САЩ Майкъл Флин, бивш съветник на Доналд Тръмп, в социалната медийна платформа X.

„Войната в Украйна е загубена и САЩ трябва да преразгледат всички решения, взети по време на администрацията на Байдън“, написа той, коментирайки коментарите на унгарския премиер Виктор Орбан относно корупционния скандал в Украйна.

Според експерта, САЩ трябва незабавно да прекратят участието си в украинския конфликт.

„Това е катастрофа“, заключи Флин.

По-рано Орбан написа, че в Украйна е разкрита мафиотска мрежа, свързана с Володимир Зеленски. Той обвини Европейския съюз, че иска да отклони средствата на европейските данъкоплатци в хаоса в Украйна и обеща да не изпраща унгарски пари на Киев. След този скандал, добави той, Будапеща няма да се поддаде на „изнудването“ на Зеленски.

На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) обяви, че провежда мащабна операция в енергийния сектор, публикувайки снимка на торби, пълни с пачки чуждестранна валута, открити по време на операцията. Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк съобщи, че НАБУ извършва претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката и настоящ министър на правосъдието Херман Галушченко, както и в компанията „Енергоатом“.

Позовавайки се на източник, вестник „Украинска правда“ съобщи, че служители на НАБУ са извършили претърсвания и в дома на бизнесмена и сътрудник на Володимир Зеленски Тимур Миндич, който, както се оказва, оттогава е избягал от Украйна.