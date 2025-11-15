НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Американски генерал: Западът загуби войната в Украйна

          0
          20
          Майкъл Флин
          Майкъл Флин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Западът загуби войната в Украйна, заяви пенсионираният генерал от армията на САЩ Майкъл Флин, бивш съветник на Доналд Тръмп, в социалната медийна платформа X.

          - Реклама -

          „Войната в Украйна е загубена и САЩ трябва да преразгледат всички решения, взети по време на администрацията на Байдън“, написа той, коментирайки коментарите на унгарския премиер Виктор Орбан относно корупционния скандал в Украйна.

          Според експерта, САЩ трябва незабавно да прекратят участието си в украинския конфликт.

          „Това е катастрофа“, заключи Флин.

          По-рано Орбан написа, че в Украйна е разкрита мафиотска мрежа, свързана с Володимир Зеленски. Той обвини Европейския съюз, че иска да отклони средствата на европейските данъкоплатци в хаоса в Украйна и обеща да не изпраща унгарски пари на Киев. След този скандал, добави той, Будапеща няма да се поддаде на „изнудването“ на Зеленски.

          На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) обяви, че провежда мащабна операция в енергийния сектор, публикувайки снимка на торби, пълни с пачки чуждестранна валута, открити по време на операцията. Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк съобщи, че НАБУ извършва претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката и настоящ министър на правосъдието Херман Галушченко, както и в компанията „Енергоатом“.

          Позовавайки се на източник, вестник „Украинска правда“ съобщи, че служители на НАБУ са извършили претърсвания и в дома на бизнесмена и сътрудник на Володимир Зеленски Тимур Миндич, който, както се оказва, оттогава е избягал от Украйна.

          Западът загуби войната в Украйна, заяви пенсионираният генерал от армията на САЩ Майкъл Флин, бивш съветник на Доналд Тръмп, в социалната медийна платформа X.

          - Реклама -

          „Войната в Украйна е загубена и САЩ трябва да преразгледат всички решения, взети по време на администрацията на Байдън“, написа той, коментирайки коментарите на унгарския премиер Виктор Орбан относно корупционния скандал в Украйна.

          Според експерта, САЩ трябва незабавно да прекратят участието си в украинския конфликт.

          „Това е катастрофа“, заключи Флин.

          По-рано Орбан написа, че в Украйна е разкрита мафиотска мрежа, свързана с Володимир Зеленски. Той обвини Европейския съюз, че иска да отклони средствата на европейските данъкоплатци в хаоса в Украйна и обеща да не изпраща унгарски пари на Киев. След този скандал, добави той, Будапеща няма да се поддаде на „изнудването“ на Зеленски.

          На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) обяви, че провежда мащабна операция в енергийния сектор, публикувайки снимка на торби, пълни с пачки чуждестранна валута, открити по време на операцията. Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк съобщи, че НАБУ извършва претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката и настоящ министър на правосъдието Херман Галушченко, както и в компанията „Енергоатом“.

          Позовавайки се на източник, вестник „Украинска правда“ съобщи, че служители на НАБУ са извършили претърсвания и в дома на бизнесмена и сътрудник на Володимир Зеленски Тимур Миндич, който, както се оказва, оттогава е избягал от Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState: Руската армия направи понтон в мъглата и нахлу в още едно ключово селище в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Руската армия е започнала щурма на още едно ключово селище в Днепропетровска област – Новопавловка. За тази цел руската армия е изградила понтонен мост...
          Война

          Руснаците унищожават обкръжената групировка на ВСУ в Купянск

          Иван Христов -
          Руските войски продължават да унищожават обкръжената групировка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Купянск, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано...
          Война

          Руската армия започна щурма на Новопавловка в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Руската армия е започнала щурма на селището Новопавловка в Днепропетровска област на Украйна, предава First. Според твърденията на източници, руски подразделения са маневрирали с бронирана...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions