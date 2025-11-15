НА ЖИВО
          Американски институт предупреждава: Най-големият страх на Запада не е Путин!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Западните държави трябва незабавно да започнат подготовка за деня, когато Владимир Путин вече няма да е начело на Русия, предупреждава нов доклад на американския RAND Institute, един от най-влиятелните аналитични центрове, консултиращи Пентагона и НАТО.

          Според експертите, преходът на властта в Русия може да бъде изненадващ, продължителен и насилствен, а последиците му – с глобално отражение, включително върху сигурността на ядрените арсенали, стабилността на Беларус, както и влиянието на Москва в Кавказ, Централна Азия и Африка.

          „Путин е най-дълго управлявалият руски лидер след Сталин. Но системата, която изгради, не може да съществува без него. Когато си отиде, вакуумът ще отвори борба за власт сред елита – борба, която може да се превърне в хаос“, предупреждават авторите на доклада.

          Рискът: „Смъртта на Путин“ като стратегически шок

          Според RAND, властта в Русия се крепи на т.нар. „ограничен достъп до власт“ – модел, при който елитите са лоялни на Путин в замяна на икономически привилегии и контрол над ключови сектори като енергетика, отбрана и финанси.

          „Лоялността винаги е била по-важна от компетентността. Когато Путин умре, тези хора ще се окажат без закрила и ще започне борба за оцеляване“, посочва докладът.

          Анализът припомня, че нито идването на Путин на власт през 1999 г., нито временното му оттегляне в полза на Медведев през 2008 г. са били предвидени от наблюдателите – затова и следващият преход може да бъде също толкова непредсказуем.

          Западът трябва да се готви отсега

          RAND препоръчва на НАТО и ЕС да изработят подробни сценарии и военни симулации, включващи възможни варианти – от внезапен преврат и вътрешни сблъсъци, до контролиран преход.

          Сред приоритетите трябва да са наблюдението на ядрените обекти, предотвратяване на външни провокации и готовност за информационна война, тъй като Кремъл ще се опита да прикрие слабостта си чрез агресивна пропаганда.

          Западните разузнавателни служби трябва да засилят анализа на руските елити, да картографират мрежите на влияние, както и да проследяват икономическите зависимости и възможните „претенденти за трона“.

          Най-големият страх на Запада

          Според коментара на novotopoznanie.bg, истинският страх на Запада не е самият Путин, а това, което ще дойде след него.

          „Путин поне е предвидим автократ – със своите правила и червени линии. Но една Русия без лидер може да се превърне в неконтролируем играч с ядрен потенциал. Възможно е дори разпад на държавата, който би създал най-голямата заплаха за Европа от Втората световна война насам“, се посочва в анализа.

          Потенциални наследници

          Докладът изброява и кръга на възможните наследници:

          • Николай Патрушев – секретар на Съвета за сигурност, смятан за „сивия кардинал“;
          • Михаил Мишустин – премиер, технократ с добри позиции сред бюрокрацията;
          • Сергей Кириенко – заместник-ръководител на администрацията на Кремъл;
          • Игор Сечин – шеф на „Роснефт“, олигарх от старото обкръжение;
          • Юрий Ковалчук и Аркадий Ротенберг – приятели и довереници на Путин.

          Никой от тях обаче не притежава харизмата или пълния контрол, с който Путин обединява различните фракции.

          Изводът на RAND

          „Отсъствието на Путин няма автоматично да направи Русия по-малко опасна. Без стратегическа подготовка Западът рискува да бъде изненадан и уязвим. Стабилността на Европа зависи от това дали ще приемем смъртността на Путин като реален политически фактор“, се заключава в доклада.

          Медведев срещу Зеленски: Съдбата му е като гноен цирей, скалпелът на историята е насочен към него

