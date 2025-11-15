НА ЖИВО
          Спорт

          Австрия покори Кипър, Питас не игра

          Уелс излъга слабак и е пред участие на бараж

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Австрия спечели визитата си на Кипър с 2:0 в мач от група „H“ на световните квалификации. По този начин Бундестимът събра 18 точки и си осигури минимум участие на бараж. Във вторник му предстои решителен сблъсък с втория в класирането Босна и Херцеговина (13 т. и мач по-малко) във Виена. 

          И двата гола вкара Марко Арнаутович. Легендата откри в 18-ата минута от дузпа, а в 55-ата реализира за 0:2.

          Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас остана извън групата на домакините. Като титуляр за Кипър обаче излезе бившият нападател на Лудогорец Пиерос Сотириу (АПОЕЛ Никозия).

          Уелс се наложи над аутсайдера Лихтенщайн с 1:0 като гост в световна квалификация от група „J“. Единственото попадение на стадион „Рейнпарк“ във Вадуц вкара Джордан Джеймс в 62-ата минута след асистенция от Даниел Джеймс.

          Лихтенщайн е последен и без точки в групата. Уелс дели второто място със Северна Македония, западните и съседи са с по-добра голова разлика. След 3 дни двата тима ще решат в Кардиф кой ще завърши втори и ще отиде на бараж за класирането на Мондиал 2026.

