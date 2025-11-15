Руските сили извършват механизирани атаки няколко пъти седмично в посока селата Владимировка и Шахово на Доброполско направление, използвайки голям брой машини. Ръснаците разполагат между пет и 40 единици, отбеляза офицер от Първи корпус „Азов“ в коментар пред военния наблюдател Виталий Кононученко, предава „Зеркало недели“.

В статията „Покровск и Мирноград: Къде са наклонени везните в момента“ Кононученко пише, че на 27 октомври е извършена една от най-големите руски бронирани атаки в посока Шахов. Украинските сили обаче я отблъснаха и унищожиха почти цялата им техника.

„Докато руснаците имат ресурси за разполагане на бойни машини, те ще продължат да действат по този начин. Според нашите оценки, те имат още няколкостотин единици техника в сектора и ще ги използват тук и сега“, заяви боецът от „Азов“.

Авторът на статията отбелязва, че руските войски значително са променили тактиката си при разполагането на техниката си. Преди руснаците използваха бойни машини на пехотата и танкове като пълноценни бойни единици, но сега ги използват като „таксита“, доставяйки щурмови групи възможно най-дълбоко в контролираната от Украйна територия.

Кононученко отбелязва, че руските щурмови войски имат задачата да „инфилтрират, разпръснат и окупират сгради и укрития“. Той добавя, че тези руски пехотни групи след това ще чакат допълнителни заповеди от командването си за групиране или предислоциране.