      събота, 15.11.25
          Ботев Пловдив: Възраждането продължава – осветено, живо и необратимо

          "Пълни терени, работещо осветление, деца, които тренират с желание, амбиция и любов към Ботев. Това не са обещания. Това са действия" - гласи още позицията на "канарчетата"

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Ръководството на Ботев Плодив се обърна към привържениците на клуба с изявление относно възраждането на ДЮШ и инвестициите в базата на „канарчетата“, свързани с осветление на всички терени.

          „Светлина, която показва, че Ботев започва от децата!“, написаха „жълто-черните“.

          Пълен текст на публикацията:

          „Изявление на ПФК Ботев Пловдив относно възраждането на ДЮШ и инвестициите във Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“

          Ботевисти,

          В последните месеци нашият клуб започна истинско възраждане там, откъдето започва всичко – Детско-юношеската школа на ПФК Ботев Пловдив.

          След години на застой и разруха, Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“ отново се превръща в дом на мечтите, труда и бъдещето на нашия клуб.

          Днес, повече от всякога, виждаме реалните резултати от усилията и инвестициите.

          Тренировъчните терени оживяват, тревните настилки се реновират, а модерното осветление позволява на стотици наши деца да тренират пълноценно дори след залез слънце.

          Когато слънцето залезе и настъпи мрак, осветлението на всички тренировъчни терени в нашата база връща светлината на възраждането на ДЮШ на Ботев.

          Светлина, която носи надежда. Светлина, която ни напомня, че бъдещето е жълто-черно.

          Светлина, която показва, че Ботев започва от децата!

          Пълни терени, работещо осветление, деца, които тренират с желание, амбиция и любов към Ботев.

          Това не са обещания. Това са действия. Работим. Строим. Възраждаме.

          Искаме да изкажем огромна благодарност към нашите партньори, без които тази „невъзможна мисия“ нямаше да бъде възможна:

          Филкаб, Динамик Електрик, Инса Ойл, Галакси Инвестмънт Груп и Ивеко. Благодарим ви за безрезервната подкрепа, за тежката работа и за вярата в нашия проект. Истинското възраждане става само с истински хора.

          ПФК Ботев продължава напред.

          Ние няма да спрем.

          Нашите деца няма да спрат.

          Възраждането продължава – осветено, живо и необратимо.

          Само Ботев!“.

