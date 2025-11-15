Ботев Пловдив: Възраждането продължава – осветено, живо и необратимо

Ръководството на Ботев Плодив се обърна към привържениците на клуба с изявление относно възраждането на ДЮШ и инвестициите в базата на „канарчетата“, свързани с осветление на всички терени.

„Светлина, която показва, че Ботев започва от децата!“, написаха „жълто-черните“.

Пълен текст на публикацията:

„Изявление на ПФК Ботев Пловдив относно възраждането на ДЮШ и инвестициите във Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“

Ботевисти,

В последните месеци нашият клуб започна истинско възраждане там, откъдето започва всичко – Детско-юношеската школа на ПФК Ботев Пловдив.

След години на застой и разруха, Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“ отново се превръща в дом на мечтите, труда и бъдещето на нашия клуб.

Днес, повече от всякога, виждаме реалните резултати от усилията и инвестициите.

Тренировъчните терени оживяват, тревните настилки се реновират, а модерното осветление позволява на стотици наши деца да тренират пълноценно дори след залез слънце.

Когато слънцето залезе и настъпи мрак, осветлението на всички тренировъчни терени в нашата база връща светлината на възраждането на ДЮШ на Ботев.

Светлина, която носи надежда. Светлина, която ни напомня, че бъдещето е жълто-черно.

Светлина, която показва, че Ботев започва от децата!

Пълни терени, работещо осветление, деца, които тренират с желание, амбиция и любов към Ботев.

Това не са обещания. Това са действия. Работим. Строим. Възраждаме.

Искаме да изкажем огромна благодарност към нашите партньори, без които тази „невъзможна мисия“ нямаше да бъде възможна:

Филкаб, Динамик Електрик, Инса Ойл, Галакси Инвестмънт Груп и Ивеко. Благодарим ви за безрезервната подкрепа, за тежката работа и за вярата в нашия проект. Истинското възраждане става само с истински хора.

ПФК Ботев продължава напред.

Ние няма да спрем.

Нашите деца няма да спрат.

Възраждането продължава – осветено, живо и необратимо.

Само Ботев!“.