      събота, 15.11.25
          Цветомир Найденов: Много класа в автогола на Чернев…тва и Хари Магуайър не го може 

          Собственикът на ЦСКА 1948 иронизира футболиста на Ещрела Амадора след поражението на България от Турция

          Снимка: temasport.com
          Собственикът и финансов благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов сподели кратка публикация личния си фейсбук-профил по повод на загубата на България от Турция в световна квалификация. Акцентът падна върху автогола, който си отбеляза Атанас Чернев.

          Куриозното е, че в този цикъл от срещи националите ни имат цели три автогола, а за сметка на това са реализирали само едно попадение.

          „Много класа в автогола на Чернев…тва и Хари Магуайър не го може! Има още един мач от тези квалификации, може да си направи хеттрик от автоголове и влиза в историята!“ – написа Найденов.

          Куриозното е, че в този цикъл от срещи националите ни имат цели три автогола, а за сметка на това са реализирали само едно попадение.

          „Много класа в автогола на Чернев…тва и Хари Магуайър не го може! Има още един мач от тези квалификации, може да си направи хеттрик от автоголове и влиза в историята!“ – написа Найденов.

