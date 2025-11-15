DeepState: Руската армия направи понтон в мъглата и нахлу в още едно ключово селище в Днепропетровска област

Руската армия е започнала щурма на още едно ключово селище в Днепропетровска област – Новопавловка. За тази цел руската армия е изградила понтонен мост между селата Дачное и Ялта по време на гъста мъгла и е разположила приблизително десет единици военна техника, според анализаторите на DeepState.

Отбелязва се, че руснаците са били открити късно, което им е позволило да се разпръснат в центъра и южно от Новопавловка. Същата вечер украинските войски са унищожили поне една бойна машина на пехотата и танк, въпреки че информация за унищожаването на друга техника все още няма. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) провеждат операции за идентифициране и елиминиране на руснаците.

Анализаторите отбелязват, че това е вторият път, когато руски войски влизат в селото с техника, така че броят на руснаците там „определено не е двама или трима войници“.