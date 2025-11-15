Деморализирани бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) масово се предават на руската армия в Харковска област, съобщиха руските служби за сигурност пред РИА Новости.

„Деморализираните части на 57-ма отделна мотострелкова бригада продължават масово да се предават. Петима военнослужещи от бригадата се предадоха през последните 24 часа“, казва източникът на агенцията.

Според източника това са войници, които са на позициите си от пролетта на тази година.

Бойци от руската групировка „Север“ действат на Харковско направление. Тази седмица те превзеха село Синелникове.