          НачалоВойна

          Деморализирани бойци от ВСУ масово се предават в плен на руснаците в Харковска област

          Деморализирани бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) масово се предават на руската армия в Харковска област, съобщиха руските служби за сигурност пред РИА Новости.

          „Деморализираните части на 57-ма отделна мотострелкова бригада продължават масово да се предават. Петима военнослужещи от бригадата се предадоха през последните 24 часа“, казва източникът на агенцията.

          Според източника това са войници, които са на позициите си от пролетта на тази година.

          Бойци от руската групировка „Север“ действат на Харковско направление. Тази седмица те превзеха село Синелникове.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия започна щурма на Новопавловка в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Руската армия е започнала щурма на селището Новопавловка в Днепропетровска област на Украйна, предава First. Според твърденията на източници, руски подразделения са маневрирали с бронирана...
          Война

          Известен украински художник и поет загина на фронта

          Иван Христов -
          Украинският поет и художник от Харков, Сергей Науменко, загина на фронта. Трагичната новина беше съобщена от общността „Literary SLAM“ в профила им в Instagram. „Научихме,...
          Война

          ISW: Русия променя приоритетите си в Покровск и Мирноград

          Иван Христов -
          Руското военно командване се фокусира върху превземането на Покровск, вместо да се опитва да обгради по-широкия украински плацдарм в агломерацията Покровск-Мирноград, смятат в базирания...

