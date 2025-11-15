Доналд Тръмп: Решението за Венецуела е взето

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери на борда на Air Force One, че страната му е постигнала „голям напредък“ в спирането на доставките на наркотици на фона на съобщения, че Вашингтон се готви да удари цели във Венецуела.

Републиканецът отговори утвърдително на въпрос дали е взел решение за по-нататъшни стъпки по отношение на Венецуела.

„Не мога да кажа какви“, добави той.

От септември американските военни извършват въздушни удари срещу кораби, заподозрени в превоз на наркотици в Карибите и източната част на Тихия океан, убивайки десетки. Властите обясняват действията си като част от борбата срещу наркокартелите и трафика на наркотици. Според The ​​Wall Street Journal, класифицирана бележка на Министерството на правосъдието, оправдаваща ударите, посочва, че синтетичният опиоид фентанил може да бъде използван като химическо оръжие. Документът е предизвикал критики както от републиканци, така и от демократи.

Тръмп многократно е заплашвал да разшири атаките във Венецуела, но през октомври заяви, че не обмисля подобна възможност. Въпреки това, както съобщава The Washington Post, Вашингтон продължава да обсъжда потенциални военни действия във Венецуела. Срещите в Белия дом се проведоха на 13 и 14 ноември, като в тях участваха министърът на отбраната Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и заместник-началникът на щаба Стивън Милър.