НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Доналд Туск: Корупцията може да доведе до загуба на Украйна във войната с Русия

          1
          71
          Доналд Туск
          Доналд Туск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полският премиер Доналд Туск предупреди Украйна за продължаващите корупционни скандали, които биха могли да доведат до поражението ѝ в конфликта. Думите на премиера бяха цитирани от вестник Rzeczpospolita.

          - Реклама -

          „Призовавам всички, които имат думата по този въпрос в Украйна: пазете се от корупцията, <…> защото ще загубите войната, ако толерирате подобни неща“, заяви Туск на пресконференция.

          Ръководителят на полското правителство отбеляза, че подобни скандали ще усложнят бъдещото партньорство на Киев със Запада. Той също така припомни, че е предупредил Володимир Зеленски за необходимостта от наблюдение дори на най-малките прояви на корупция.

          На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Претърсени бяха домовете на бизнесмена Тимур Миндич, както и на вече отстранения от длъжност ръководител на Министерството на правосъдието Херман Галушченко и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в схемата са изпрали най-малко 100 милиона долара.

          Полският премиер Доналд Туск предупреди Украйна за продължаващите корупционни скандали, които биха могли да доведат до поражението ѝ в конфликта. Думите на премиера бяха цитирани от вестник Rzeczpospolita.

          - Реклама -

          „Призовавам всички, които имат думата по този въпрос в Украйна: пазете се от корупцията, <…> защото ще загубите войната, ако толерирате подобни неща“, заяви Туск на пресконференция.

          Ръководителят на полското правителство отбеляза, че подобни скандали ще усложнят бъдещото партньорство на Киев със Запада. Той също така припомни, че е предупредил Володимир Зеленски за необходимостта от наблюдение дори на най-малките прояви на корупция.

          На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Претърсени бяха домовете на бизнесмена Тимур Миндич, както и на вече отстранения от длъжност ръководител на Министерството на правосъдието Херман Галушченко и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в схемата са изпрали най-малко 100 милиона долара.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия започна щурма на Новопавловка в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Руската армия е започнала щурма на селището Новопавловка в Днепропетровска област на Украйна, предава First. Според твърденията на източници, руски подразделения са маневрирали с бронирана...
          Война

          Известен украински художник и поет загина на фронта

          Иван Христов -
          Украинският поет и художник от Харков, Сергей Науменко, загина на фронта. Трагичната новина беше съобщена от общността „Literary SLAM“ в профила им в Instagram. „Научихме,...
          Война

          ISW: Русия променя приоритетите си в Покровск и Мирноград

          Иван Христов -
          Руското военно командване се фокусира върху превземането на Покровск, вместо да се опитва да обгради по-широкия украински плацдарм в агломерацията Покровск-Мирноград, смятат в базирания...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions