Доналд Туск: Корупцията може да доведе до загуба на Украйна във войната с Русия

Полският премиер Доналд Туск предупреди Украйна за продължаващите корупционни скандали, които биха могли да доведат до поражението ѝ в конфликта. Думите на премиера бяха цитирани от вестник Rzeczpospolita.

- Реклама -

„Призовавам всички, които имат думата по този въпрос в Украйна: пазете се от корупцията, <…> защото ще загубите войната, ако толерирате подобни неща“, заяви Туск на пресконференция.

Ръководителят на полското правителство отбеляза, че подобни скандали ще усложнят бъдещото партньорство на Киев със Запада. Той също така припомни, че е предупредил Володимир Зеленски за необходимостта от наблюдение дори на най-малките прояви на корупция.

На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Претърсени бяха домовете на бизнесмена Тимур Миндич, както и на вече отстранения от длъжност ръководител на Министерството на правосъдието Херман Галушченко и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в схемата са изпрали най-малко 100 милиона долара.