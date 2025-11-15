Драма в края и триумф за Олимпия Милано над Олимпиакос

Александър Везенков и Олимпиакос допуснаха четвърта загуба от началото на сезона в Евролигата. Гръцкият тим отстъпи на Олимпия Милано с 87:88 в среща от 11-ия кръг на надпреварата.

Везенков можеше да донесе успеха в самия край с ключова тройка, но не съумя да реализира. За първи път българинът беше ограничен до под 10 точки в един мач, завършвайки с 6 пункта, 7 борби и 2 асистенции за 25 минути на паркета. При стрелбата си той бе 1/4 от средна дистанция, 0/3 зад арката и 4/4 при наказателните удари.

Над всички за тима на Йоргос Барцокас беше Алек Питърс със своите 27 точки. 25 добави Тайлър Дорси, а Еван Фурние завърши с 10 пункта. За победителите Куин Елис реализира 16 точки, а с 15 се отчете Армони Брукс.

Олимпиакос е с баланс 7-4, което им отрежда четвъртото място в класирането, докато Олимпия е с шест победи и пет загуби – седма позиция. Везенков и компания приемат Париж на 21 ноември в следващия си мач, докато тимът от Милано е домакин на Апоел Тел Авив ден по-рано.