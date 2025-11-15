Дунав с още една крачка към елита, левскар герой

Дунав (Русе) затвърди лидерската си позиция във Втора лига, след като успя да спечели с 1:0 срещу Янтра в дербито на тимовете от челото. Преотстъпеният от Левски Преслав Бачев вкара единственото попадение в срещата и донесе радостта на тима на Георги Чиликов.

Юношата на „сините“ се разписа в 18-ата минута с глава след центриране на Радослав Апостолов.

С успеха Дунав има 41 точки на върха, следван от Фратрия с 34 и Янтра с 29 т.