      събота, 15.11.25
          
          
          
          Дунав с още една крачка към елита, левскар герой

          Преслав Бачев донесе победата над Янтра

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Дунав (Русе) затвърди лидерската си позиция във Втора лига, след като успя да спечели с 1:0 срещу Янтра в дербито на тимовете от челото. Преотстъпеният от Левски Преслав Бачев вкара единственото попадение в срещата и донесе радостта на тима на Георги Чиликов. 

          Юношата на „сините" се разписа в 18-ата минута с глава след центриране на Радослав Апостолов.

          С успеха Дунав има 41 точки на върха, следван от Фратрия с 34 и Янтра с 29 т.

          Юношата на „сините“ се разписа в 18-ата минута с глава след центриране на Радослав Апостолов.

          С успеха Дунав има 41 точки на върха, следван от Фратрия с 34 и Янтра с 29 т.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Швейцария е с двата крака на Мондиал 2026 – без изненада срещу Швеция

          Станимир Бакалов -
          Швейцария на 99% се класира на Световното първенство през 2026 година, след като победи Швеция с 4:1. По този начин „кръстоносците“ събраха 13 точки...
          Спорт

          Австрия покори Кипър, Питас не игра

          Станимир Бакалов -
          Австрия спечели визитата си на Кипър с 2:0 в мач от група "H" на световните квалификации. По този начин Бундестимът събра 18 точки и...
          Спорт

          Испания гази в Тбилиси, класира се за Мондиала

          Станимир Бакалов -
          Испания си осигури класиране на футболния Мондиал догодина. Ла Фурия прегази Грузия с 4:0 в Тбилиси в мач от нашата група. Зрителите видяха тоталната...

