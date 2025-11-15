Дузпа и автогол – България загуби от Турция

Националният отбор на България записа пета поредна загуба в квалификациите за Мондиал 2026. В двубой от група Е нашите отстъпиха на Турция с 0:2 в Бурса пред около 40 000 зрители.

Първият съдийски сигнал беше предшестван от минута мълчание в памет на 20-те военнослужещи, които загубиха живота си при разбиването на турски военен самолет в Грузия по-рано тази седмица. Президентът на южната ни съседка Реджеп Ердоган пък, подобно на колегата си Румен Радев, не посети срещата, въпреки появилите се информации за това, че и двамата ще са на трибуните.

Още от началото Турция натисна „лъвовете“, а Кенан Йълдъз правеше живота на Мартин Георгиев, който започна като десен бек, много труден. След няколко добри нападения на домакините и класно спасяване на Димитър Митов след шут на Керем Актюркоглу, играчите на Винченцо Монтела поведоха в 18-та минута. Изстрел от пряк свободен удар намери ръката на Християн Петров и главният съдия Никълъс Уолш от Шотландия отсъди дузпа. След проверка на ВАР решението беше потвърдено и Хакан Чалханоглу прати Митов в обратния ъгъл за 1:0. Въпреки огромния процент владение на топката, момчетата на Александър Димитров имаха възможности да доразвият някои атаки, но бъркаха или губеха притежанието. Първият точен удар за „трикольорите“ дойде в края на първата част, когато капитанът Кирил Десподов стреля от пряк свободен удар, но се стигна до комфортна намеса на Угурджан Чакър. Полувремето приключи с опасно нападение на Турция и спасяване на Митов след нов шут на Актюркоглу.

След паузата нашите заиграха категорично по-добре, като това се дължеше до голяма степен и на предоставената от домакините инициатива. Това веднага се усети и страхотно двойно между Десподов и един от най-дейните за България – Георги Русев, завърши с чудесен шут на офанзивния футболист на ЦСКА 1948, който обаче срещна страничния стълб. Йълдъз можеше да реши всичко с втори гол за турците в 65-та минута, но стреля встрани. Отново Русев тества Чакър, който изби в корнер, преди Атанас Чернев да не уцели добре топката след лоша намеса на Чакър при центриране в наказателното поле. В 83-та минута Чернев си вкара автогол във втори пореден мач, след като намери вратата ни и срещу Испания, а това сложи точка на спора.

Така Турция си гарантира минимум плейоф в група Е, като събра актив от 12 точки, на три от лидера Испания, който разби Грузия с 4:0 навън. Европейските шампиони не са класирани за Мондиал 2026, но на практика това е въпрос на време заради много по-добра голова разлика на „Ла Фурия Роха“ – +14.

В последните мачове от групата Турция гостува на Испания, а България приема Грузия с надеждата да завърши с някакъв актив в групата. Мачът на Националния стадион е на 18 ноември от 21:45 часа.