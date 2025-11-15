Джей Ди Ванс: Тръмп провежда „агресивна дипломация“ спрямо Русия, за да сложи край на войната в Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обясни защо президентът Доналд Тръмп води диалог с руския лидер Владимир Путин. В интервю пред Fox News той заяви, че американският държавен глава води „агресивна дипломация“, която е необходима за постигане на мир.

„Не е нужно да се съгласявате с решението на Владимир Путин да нахлуе в Украйна, но ако искате да постигнете мир, трябва да сте силни. Трябва също така да говорите с хората. Трябва да се ангажирате с агресивна, проактивна дипломация“, обясни той.

Ванс отбеляза също, че позицията на Тръмп е да се съсредоточи върху мира, но да не позволява на медиите да диктуват действията му.

„Неговата доктрина е да има най-мощната армия в света, да се фокусира върху мира, но да не позволява на журналистите във Вашингтон да диктуват с кого можете да говорите и как да водите дипломация“, подчерта Ванс.