      събота, 15.11.25
          Джей Ди Ванс: Тръмп провежда „агресивна дипломация" спрямо Русия, за да сложи край на войната в Украйна

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обясни защо президентът Доналд Тръмп води диалог с руския лидер Владимир Путин. В интервю пред Fox News той заяви, че американският държавен глава води „агресивна дипломация“, която е необходима за постигане на мир.

          „Не е нужно да се съгласявате с решението на Владимир Путин да нахлуе в Украйна, но ако искате да постигнете мир, трябва да сте силни. Трябва също така да говорите с хората. Трябва да се ангажирате с агресивна, проактивна дипломация“, обясни той.

          Ванс отбеляза също, че позицията на Тръмп е да се съсредоточи върху мира, но да не позволява на медиите да диктуват действията му.

          „Неговата доктрина е да има най-мощната армия в света, да се фокусира върху мира, но да не позволява на журналистите във Вашингтон да диктуват с кого можете да говорите и как да водите дипломация“, подчерта Ванс.

          Крими

          МВР отчете резултатите от акция срещу разпространението на наркотици в София

          МВР отчете резултатите от акция срещу разпространението на наркотиците, която се проведе тази седмица. Операцията се реализира в рамките на град София. На 11 ноември...
          Война

          Руската армия започна щурма на Новопавловка в Днепропетровска област

          Руската армия е започнала щурма на селището Новопавловка в Днепропетровска област на Украйна, предава First. Според твърденията на източници, руски подразделения са маневрирали с бронирана...
          Война

          Известен украински художник и поет загина на фронта

          Украинският поет и художник от Харков, Сергей Науменко, загина на фронта. Трагичната новина беше съобщена от общността „Literary SLAM“ в профила им в Instagram. „Научихме,...

          1 коментар

          1. Здрасти, Джей Ди Ванс! И вие не знаете какво говорите! Объркахте мисленето на хората! Един път учтивост, уважение, сговорчивост (в тел.разговори и на червен килим). Сега пък „агресивна дипломация“. Тези 2 думи връзват ли се въобще?
            Ако има „агресивна“…, вече има и просташка! Всеки ще се сети, че говоря за унгарския външен министър! Да не зачита протокола, а просташки пренебрижително да го наруши! Отсега нататък, ако Орбанчо или кой да е от тяхната маджарска клика искат нещо от Българското правителство, то директно показза пътя към Дондуков 2 ! Няма работа с просташки дипломати! Да не пада на тяхното ниво, а да прояви себеуважение!

