НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Джони Велинов за Стоян Йорданов: Благодаря ти за всичко, легендо и почивай в мир

          Бившият страж на ЦСКА и националния отбор си отиде от този свят вчера на 81-годишна възраст

          0
          15
          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Георги Велинов излезе с емоционален пост в социалните мрежи след кончината на легендата Стоян Йорданов.

          - Реклама -

          Бившият страж на ЦСКА и националния отбор си отиде от този свят на 81-годишна възраст.

          „Днес си отиде човек, който остави огромна следа в живота ми. Стоян Йорданов беше не просто треньор, а човек, който ме изгради като вратар и като характер. Благодаря ти за всичко, легендо. Почивай в мир. Сърцето ми е с близките ти.“, написа Джони Велинов във Фейсбук.

          68-годишният Велинов също е бивш вратар на ЦСКА и България.

          Последно сбогом с Йорданов си взе и друга емблематична фигура за „червените“ и представителния тим – Христо Стоичков.

          „Стоян Йорданов – една истинска легенда на футбола! Великан на ЦСКА! Много повече от вратар и треньор! Един велик човек! Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, който ще следваме!“, написа Камата в социалните мрежи. 

          Георги Велинов излезе с емоционален пост в социалните мрежи след кончината на легендата Стоян Йорданов.

          - Реклама -

          Бившият страж на ЦСКА и националния отбор си отиде от този свят на 81-годишна възраст.

          „Днес си отиде човек, който остави огромна следа в живота ми. Стоян Йорданов беше не просто треньор, а човек, който ме изгради като вратар и като характер. Благодаря ти за всичко, легендо. Почивай в мир. Сърцето ми е с близките ти.“, написа Джони Велинов във Фейсбук.

          68-годишният Велинов също е бивш вратар на ЦСКА и България.

          Последно сбогом с Йорданов си взе и друга емблематична фигура за „червените“ и представителния тим – Христо Стоичков.

          „Стоян Йорданов – една истинска легенда на футбола! Великан на ЦСКА! Много повече от вратар и треньор! Един велик човек! Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, който ще следваме!“, написа Камата в социалните мрежи. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Стоян Копривленски загуби на полуфиналите в Токио

          Николай Минчев -
          Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1. На полуфиналите в Токио той беше спрян от нидерландеца Дарил Вердонк след нокаут...
          Волейбол

          5 гейма решиха мача между Локомотив Авиа и ЦСКА

          Николай Минчев -
          Волейболистите на Локомотив Авиа постигнаха трети последователен успех в Супер Волей. Играчите на Найден Найденов надвиха ЦСКА с 3:2 (25:18, 25:23, 22:25, 12:25, 15:9)...
          Тенис

          Феликс Оже-Алиасим стигна до топ 4 на Мастърса в Торино

          Николай Минчев -
          Феликс Оже-Алиасим е последният полуфиналист на заключителния Мастърс на осемте най-добри в Торино. Канадецът победи Александър Зверев с 6-4, 7-6 (4) в решителен мач...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions