Джони Велинов за Стоян Йорданов: Благодаря ти за всичко, легендо и почивай в мир

Георги Велинов излезе с емоционален пост в социалните мрежи след кончината на легендата Стоян Йорданов.

Бившият страж на ЦСКА и националния отбор си отиде от този свят на 81-годишна възраст.

„Днес си отиде човек, който остави огромна следа в живота ми. Стоян Йорданов беше не просто треньор, а човек, който ме изгради като вратар и като характер. Благодаря ти за всичко, легендо. Почивай в мир. Сърцето ми е с близките ти.“, написа Джони Велинов във Фейсбук.

68-годишният Велинов също е бивш вратар на ЦСКА и България.

Последно сбогом с Йорданов си взе и друга емблематична фигура за „червените“ и представителния тим – Христо Стоичков.

„Стоян Йорданов – една истинска легенда на футбола! Великан на ЦСКА! Много повече от вратар и треньор! Един велик човек! Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, който ще следваме!“, написа Камата в социалните мрежи.